「早知有人染疫還讓入住」 防疫旅館房客轟政府離譜

桃園16日再度爆發防疫旅館群聚感染事件，防疫人員緊急協助把隔離中旅客載往集中檢疫所。(記者楊湛華／攝影)

桃園某防疫旅館 群聚感染，指揮中心直指「環境汙染可能性最高」，一名15日甫返台入住的女房客在撤出時激動大罵，「早知道有人染疫，怎麼還讓人入住？」強調若自己染疫，絕對要政府賠償。

據台北中國時報報導，該防疫旅館就位在桃園火車站鬧區，15日先撤離50人，16日再撤離115人，有房客表示，臨時接獲通知收拾行李退房才知道有人確診，痛批政府實在太離譜，一發現有問題就應該停止旅館相關業務，不該讓房客入住，現在搞得雞飛狗跳，大家還要擔心被感染；附近居民也表示，桃園市府顯然沒有從桃園醫院、諾富特事件學到教訓。

對此，桃園市衛生局回應，因為案16851於12月11日採檢結果陽性時，基因序列結果尚未出爐，僅要求同樓層只出不進，未禁止房客入住其他樓層。

另據本報系聯合報報導，桃園市衛生局針對環境汙染、空調、人為因素三大方向展開調查，桃園市衛生局長王文彥說，很可能是無意間的環境汙染，但也不排除空調因素，因該防疫旅館空調系統屬於中央空調；市長鄭文燦說，感染源也可能是送餐或收垃圾，是否可能因手套接觸，但還要由疾管署判定。

台灣林口長庚副院長邱政洵分析，新冠常見三種傳播模式，包括人與人在同時間或空間透過飛沫傳染，或物品或環境沾附病毒汙染傳人，另外就是大樓空調共用系統，尤其空調系統若被病毒汙染，再傳染給整棟大樓，是最嚴重的情況。