我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

「求戴套還被笑」 2女痛訴遭「慾望城市」大人物性侵

「早知有人染疫還讓入住」 防疫旅館房客轟政府離譜

台灣新聞組╱台北17日電
桃園16日再度爆發防疫旅館群聚感染事件，防疫人員緊急協助把隔離中旅客載往集中檢疫所。(記者楊湛華／攝影)
桃園16日再度爆發防疫旅館群聚感染事件，防疫人員緊急協助把隔離中旅客載往集中檢疫所。(記者楊湛華／攝影)

桃園某防疫旅館群聚感染，指揮中心直指「環境汙染可能性最高」，一名15日甫返台入住的女房客在撤出時激動大罵，「早知道有人染疫，怎麼還讓人入住？」強調若自己染疫，絕對要政府賠償。

據台北中國時報報導，該防疫旅館就位在桃園火車站鬧區，15日先撤離50人，16日再撤離115人，有房客表示，臨時接獲通知收拾行李退房才知道有人確診，痛批政府實在太離譜，一發現有問題就應該停止旅館相關業務，不該讓房客入住，現在搞得雞飛狗跳，大家還要擔心被感染；附近居民也表示，桃園市府顯然沒有從桃園醫院、諾富特事件學到教訓。

對此，桃園市衛生局回應，因為案16851於12月11日採檢結果陽性時，基因序列結果尚未出爐，僅要求同樓層只出不進，未禁止房客入住其他樓層。

另據本報系聯合報報導，桃園市衛生局針對環境汙染、空調、人為因素三大方向展開調查，桃園市衛生局長王文彥說，很可能是無意間的環境汙染，但也不排除空調因素，因該防疫旅館空調系統屬於中央空調；市長鄭文燦說，感染源也可能是送餐或收垃圾，是否可能因手套接觸，但還要由疾管署判定。

台灣林口長庚副院長邱政洵分析，新冠常見三種傳播模式，包括人與人在同時間或空間透過飛沫傳染，或物品或環境沾附病毒汙染傳人，另外就是大樓空調共用系統，尤其空調系統若被病毒汙染，再傳染給整棟大樓，是最嚴重的情況。

旅館 防疫

上一則

新聞眼／沒人發現就不講 塑造安全假象

下一則

藍議員宣講公投被婦掌摑 她丟下「我生病了」就走

延伸閱讀

世界晚報╱華人夫婦因信仰未打疫苗 先生染疫過世

世界晚報╱華人夫婦因信仰未打疫苗 先生染疫過世
南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

芝加哥未接種者 染疫、死亡率比已接種者高出5倍

芝加哥未接種者 染疫、死亡率比已接種者高出5倍
中國浙江紹興近70人染疫 與生鮮超市相關

中國浙江紹興近70人染疫 與生鮮超市相關

熱門新聞

舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

2021-12-12 20:52
駐尼加拉瓜前大使吳進木夫婦（右二、三）接受尼京市長Reyna Rueda（右一）及副市長Enrique Armas（左二）共同頒授市鑰及榮譽市民證，尼京市議會秘書Jennifer Porras（左一）在場見證。圖／取材自僑委會網站

斷交隔天 台駐尼加拉瓜前大使吳進木獲尼國國籍

2021-12-11 08:59
彭文正。（本報資料照片）

蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官 求償200萬

2021-12-13 21:39
英特爾執行長季辛格13日搭乘私人專機訪台。(路透)

英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層

2021-12-13 14:47
19歲少女羅瑟福德14日下午抵台。（取材自facebook.com/TSA.tw）

19歲少女獨駕飛機環繞世界 快閃台灣喝珍珠奶茶

2021-12-14 07:23

超人氣

更多 >
王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹

王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹
南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光