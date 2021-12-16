柯文哲爆有疫苗放到過期 立委促查 陳時中：應該沒有吧

台北市長柯文哲（中）。(記者曾吉松／攝影)

台北市長柯文哲 在昨天播出的廣播節目中受訪爆料，有一批莫德納疫苗 放到過期報廢，中央為買疫苗砸下8400億元台幣預算，結果別人送的比自己買的還多，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，都已使用完畢，僅有少部分給實驗動物或是其他試驗施打的疫苗報廢，「量非常少」。

據台北中國時報報導，柯文哲在節目中批評，政府的疫苗政策就是違反醫生的良知良能，指揮中心有很多政策都是政治凌駕專業，他並爆料，日前知道有批莫德納疫苗已過期報廢，因為中央最早購買疫苗時沒有計畫，最後整個亂掉，連政務委員唐鳳推出的預約系統也垮了，整體預約率已不到30％。

柯文哲說，台灣一開始就知道，本土研發的疫苗拿不到國際認證，衛福部過去發20億元給四家國產公司，這數字後面再加兩個零都做不到，反正該賺的都賺到了，但一開始專家就知道不可能，「就是違反做為醫生的良知良能」。

國民黨立委李德維主張，立法院「疫苗採購調閱小組」應釐清疫苗採購過程，讓採購真相完全浮現，指揮中心指揮官陳時中該負的責任跑不了。

另據本報系聯合報報導，對於柯文哲表示有批莫德納疫苗被放到過期，陳時中表示「應該沒有吧」，目前全台確實約有11萬劑莫德納疫苗於12月21日屆期，壓力比較大。

外界質疑，莫德納疫苗沒打完，指揮中心卻對外宣稱用畢，莊人祥解釋，當時大家問「有沒有打完」，因此回應「有使用完畢」，但他強調，不會故意留疫苗給單位做實驗。