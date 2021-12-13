黑白集／感染的實驗室 荒唐的中研院

再爆發本土感染，高等級的P3實驗室竟成防疫 破口，而且還是中研院所屬的基因體中心，前副總統陳建仁和前中研院長翁啟惠都在同棟大樓工作。連日來發生的事，不論老鼠咬傷或長官霸凌 ，都邋遢與荒唐到不可思議。

傳說中的P3實驗室，要有頂級的防護設備，嚴謹的操作SOP，每個人一絲不苟地遵守。但這個實驗室，確診的女研究助理新進不久就被實驗鼠咬了兩次，投訴之後被打官腔，出現症狀也未篩檢，到處趴趴走，然後就莫名離職了。近日指揮中心一檢查，發現實驗室門把與桌面都有病毒。如此鬆散的管理，真的夠資格研究這麼危險的病毒嗎？

據稱，由於實驗室人力短缺，所以雇用了沒經驗的助理協助。沒想到，女助理5月到職，9月進實驗室工作就狀況百出，明顯水土不服。更離奇的是，助理3日離職，8日就確診，而實驗室負責人詹家琮更正巧在12月1日退休 。這一連串巧合，正好驗證了「乳酪理論」：會出事，是因為所有空洞連成了一線。

外界對此事充滿疑點，但中研院完全沒有釋疑的能力。為什麼門把和桌面會有病毒？為什麼女助理感染的病毒與老鼠不同？誰不遵守SOP？為什麼正常申訴會演成霸凌？院方支支吾吾，完全無法回答。冠蓋雲集的生技大老，也都機靈地噤聲了。

（轉載自聯合報）