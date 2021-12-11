台灣中研院前助理感染源 陳時中：病毒不是從社區來

張上淳說，目前看到P3實驗室操作不只一種病毒株，外界一開始誤傳只有Alpha株，但為何跟病人不同，因此確實需要更多佐證資料跟實際調查結果才能說明。圖：指揮中心提供

台灣爆發中研院前研究助理確診染疫，此本土病例事件進入第3天。中央流行疫情 指揮中心今天舉行疫情記者會，中研院院長廖俊智說，過去幾天、一天半以來，積極對此事做完整調查，經昨晚到今早約談實驗室操作相關人員，對實驗室操作狀況與內部管理了解詳細狀況。

中研院學術及儀器事務處處長陳建璋指出，此名前研究助理（案16815）於11月第二次被實驗老鼠咬到，當天實驗室中有3人操作3種病毒，包括原始武漢株、Alpha變異豬與Delta變異株 ，案16816是做Alpha變異株，不排除P3實驗室有交互感染。10月中，個案第1次被咬有通報基因體實驗室的長官，但是沒有再繼續往上通報，原因待查。

廖俊智說，這是目前為止調查初步成果可以公佈範圍內，配合指揮中心調查跟社會大眾說明。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天上午到實驗室跟廖俊智討論。張上淳說，這事件前天第一時間，他有到中研院了解過程，昨天上午派人進去，整棟大樓採檢跟實驗室第一時間被要求暫時封閉，靜待後續調查，昨天指揮中心同仁進去環境採檢。今早再去中研院，和他們調查小組溝通，了解進度，外部調查也希望客觀證據，人員訪談了解他們當時實際狀況，並依其他客觀證據佐證，說詞都是正確的。

張上淳說，目前看到P3實驗室操作不只一種病毒株，外界一開始誤傳只有Alpha株，但為何跟病人不同，因此確實需要更多佐證資料跟實際調查結果才能說明，患者被咬是Alpha的老鼠，但當天操作不只Alpha株，裡面還有需要釐清的事，等後續繼續調查結果會跟指揮中心報告跟社會說明。

指揮官陳時中 說，現在釐清病毒不是從社區來，感染源在實驗室，經過基因定序清楚，也釐清沒有被染疫動物傳染的事件，沒有在台灣發生，因為老鼠是Alpha株，但同時有三隻老鼠，為什麼會染疫有待進一步調查。