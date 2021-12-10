鼠咬傷多日Ct值仍低 女研究員疑社區感染

一名曾任中研院P3實驗室人員，感染Delta變異株確診。圖非新聞當事人。(記者余承翰／攝影)

台灣一名曾任中研院P3實驗室人員，感染Delta變異株確診，中央流行疫情 指揮中心及北市初步研判為工作場域感染及實驗室病毒外洩，對此專家表示，根據確診者發病症狀時間軸，認為「社區感染」嫌疑大。

台大前感染科醫師孔祥琪指出，已知該案曾在10月15日遭實驗鼠咬傷，有自行快篩陰性，後來在11月19日又再遭咬傷，但並無快篩，到11月26日才出現咳嗽。

此外再12月1日頻繁咳嗽後，12月4日則出現打噴嚏、流鼻水，並於12月8日嗅覺異常篩檢 。從第二次咬傷到病發，和最後篩檢，已隔了至少十多天以上，但Ct值仍低。

「倘若是在11月中旬遭實驗鼠咬傷，加上打過二劑莫德納 ，時隔多日抗體濃度應該下降快，Ct值不會這麼低。」他認為，該案應該是在11月下旬遭感染。

孔祥琪說，目前老鼠咬傷對於病毒感染，並不是有效的傳播方式，該案不排除是社區感染，其感染源另有其人，需要再有更多調查。

目前未來14天的觀察關鍵，首要先注意第一圈匡列者，是否有任何人確診，若無則風險低。他認為最佳狀況就是像當初機捷員工確診，往外框列均無個案，最後銷聲匿跡。但如果第一圈有人確診，就需要層層包圍，防止疫情擴散。