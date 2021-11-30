台防心肌炎 專家促青少年第2劑隔12周

Omicron變種病毒來勢洶洶，第三劑疫苗如何施打，引發各界關注。記者曾原信／攝影

台指揮中心29日拍板，開放12至17歲青少年接種第二劑BNT 疫苗，預計12月中旬於校園施打。指揮中心30日公布青少年心肌炎或心包膜炎個案，總計23例，有2人住院中。

傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，可預期第二劑不良反應將大於第一劑，但是，接種仍「利大於弊」，而且間隔延至12周，可以減少心肌炎發生。

李秉穎表示，今年5月台灣疫情爆發時，出現多起校園感染事件，就算學生並非重症高風險族群，仍具傳染力。近期新變異株Omicron出現，有社區傳播風險，因此ACIP委員會建議青少年應接種第二劑，以建構較完整的保護網。

疾管署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青說，截至11月24日，共23位歲青少年接種BNT後，發生心肌炎或心包膜炎，其中，1男1女住院中。23名個案為19男4女，男性比女性多，與國際相仿，多在接種疫苗後14天內出現症狀；症狀以急性胸悶或胸痛為主，其次為運動後或平躺後呼吸困難，另有發燒、心悸、暈眩、食慾下降等。

李秉穎表示，據BNT仿單建議2劑接種間隔為3至4周，但根據國際研究顯示，若2劑間隔延長到6至14周，不僅不影響疫苗抗體生成性，更可能因延長間隔時間而減少心肌炎發生機會，但間隔周數和心肌炎發生率間的直接相關性尚未被證實。

台指揮中心宣布最快明年1月開放民眾任選接種第3劑疫苗，相較AZ、莫德納 及BNT疫苗，高端未完成3期臨床，接種第3劑具一定風險。指揮中心發言人莊人祥表示，只要食藥署通過4款疫苗第3劑緊急授權（EUA）就可接種，不可能等到所有臨床試驗組合結果出爐才開放。

台大兒童醫院院長黃立民表示，目前混打高端疫苗 第2劑及第3劑實驗皆未出爐，若能得知抗體表現結果，再來宣布第3劑接種政策，民眾才能放心選擇疫苗。台灣雖有少數「新4劑戰士」混打高端和他牌疫苗，但未來廣開給一般民眾施打，少了數據支持的結果就是「風險自負」。