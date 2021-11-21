AZ族久等了…下一輪開放全年齡混打

台灣20日開放AZ混打mRNA疫苗，不少民眾來到花博公園接種站，打完疫苗後，小黃卡上蓋上兩種疫苗的戳記。（記者許正宏／攝影）

中央流行疫情 指揮中心昨宣布，第15輪開放六種對象預約接種，包含想打莫德納 、BNT疫苗 第一劑與第二劑者，及第一劑打AZ，第二劑想接種同品牌或混打者，共計409萬人；其中AZ疫苗者開放全年齡混打，9月30日前接種，且11月18日前登記混打意願者，共8.6萬人符合資格。

昨天是一般民眾混打首日，適逢周末，僅台大及台北長庚等部分醫院及各地衛生所提供混打，台北長庚於台北田徑場設置注射站，提供莫德納疫苗混打，接種民眾以30歲到50歲為多，有一位90多歲的阿公表示「等混打等很久了」。

第14輪提供混打為臨時加開，不少醫療院所表示「臨時加開混打太趕，第15輪才進行混打」。指揮中心昨已宣布第15輪開放混打，包括台北榮總、新光等醫院則表示，將於第15輪提供混打。

第15輪疫苗混打必須符合兩條件，必須在9月30日前接眾AZ疫苗，且曾於11月18日前有過混打意願登記者，可與其他五類對象於11月23日預約，11月25日至12月1日開打。

指揮中心發言人莊人祥表示，若過去未能進行混打意願登記，或曾於14輪棄打，可於第16輪開放民眾意願登記混打，或無須透過平台，自行向合約院所預約混打，診所施打地點由地方衛生局安排公布。