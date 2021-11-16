國外混打疫苗 適用春節返台7+7檢疫

中央流行疫情指揮中心放寬明年春節返鄉的邊境大門，採取10+4、7+7等居家檢疫方案，圖為桃園機場入境旅客在防疫協勤人員協助下，確認檢疫電子資料申報是否確實完成。（記者鄭超文／攝影）

台灣 昨無本土及死亡個案，新增九例境外移入病例。至於逾百萬人等待混打BNT、莫德納 等疫苗 ，但指揮中心遲未公布第15輪接種計畫，指揮中心發言人莊人祥說，「11月一定會開放混打，不會跳票」。另外，衛福部預防接種諮詢委員會（ACIP）正討論第三劑接種方案，確定後將公布細節。

莊人祥說，大部分國家安排第三劑接種時間，與第二劑間隔六至八個月，台灣符合這個條件的人數相當少，目前仍以第一劑和第二劑接種為主。現已訂購3500萬劑莫德納次世代疫苗，數量充分，另積極洽購其他廠牌的次世代疫苗。

至於今年春節返鄉入境者須提供PCR核酸檢驗證明，如欲在家檢疫，另需附上接種證明，莊人祥表示，為了研判文件真偽，將要求入境者上傳接種證明圖檔，若提供不實疫苗接種證明，依「傳染病防治法」第58條最高處新台幣15萬元罰鍰，另涉及偽造文書。

另因加拿大等國實施混打，有民眾擔心不符合方案資格。莊人祥說，台灣已有七萬多名醫護人員混打「AZ+莫德納」，不同國家因應疫苗供應需求，實施階段性混打策略，只要入境者提出證明，確認無誤即可，「就算有國家混打中國科興、國藥疫苗，我們都尊重。」