高端率先混打成「四劑白老鼠」 專家批：搞雙標

高端疫苗。（本報資料照片）

接種高端疫苗 且有出國需求者，可再打三款國際認證疫苗，然而目前高端第三劑及混打實驗尚無臨床數據，恐成為「四劑超人」、「四劑實驗白老鼠」。反觀國外實施已久的AZ混打mRNA疫苗，台灣 迄今卻未讓一般民眾混打，有上百萬人等待中，防疫協會榮譽理事長王任賢批，「在處理混打或第三劑時，都說要等臨床數據出爐，但根本沒有這回事，打或不打，都是指揮中心說了算！」

長庚醫院針對已經完整接種AZ疫苗者，進行第三劑臨床實驗收案，最快11月中旬施打mRNA疫苗或高端疫苗，結果預定年底出爐，而國內目前仍無高端混打其他三大國際疫苗的臨床實驗報告數據，但指揮中心卻宣布讓欲出國的高端接種者可以改打他牌疫苗，專家認為是政策鬧雙標。

王任賢指出，參考國際研究以及學理，許多國家混打疫苗已經行之多時，但指揮中心認為效益不大，再三推阻，即使現在疫苗存貨已經足夠，仍是如此。對於打了兩劑高端，再打AZ、莫德納 、BNT等疫苗，就說不需要臨床數據。

國衛院感染症與疫苗研究員周彥宏提醒，高端疫苗僅台灣開打，在國際期刊中混打等相關資料少，「欠缺高端與不同廠牌疫苗混打數據，例如抗體效價、副作用生成等」，若本身沒有出國需求，仍不建議多打。