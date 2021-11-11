春節檢疫再改7+7 台商：今年回家好難

春節研擬入境檢疫鬆綁為7+7，前七天集中檢疫，後七天在家檢疫，預計本周公布細節。圖為桃園機場入境旅客執行檢疫程序。(記者陳嘉寧／攝影)

因應春節返台旅客大增，指揮中心宣布將檢疫方案從「10+4」調整為「7+7」，等於是7日自費入住旅館 或集中檢疫所，後7日返家進行「加強版居家檢疫」，最後在進行7日自主健康管理。

中央政策再調整，地方配套難拍板。新北市長侯友宜昨說，中央研擬政策應充分溝通，更重要是落實防疫 ，不管10+4或7+7，都是中央權責，但若「阻絕境外」把關不慎，變成「管控於境內」，大家很難防守。台北市長柯文哲說，昨天早上才報告「10+4」防疫旅館SOP，又要重寫了。

有大陸台商打算12月返台，原已安排好14天住防疫旅館，結果政策臨時改為「10+4」，只好請台灣親友趕快聯繫旅宿業者，也要同步更改登機資料；指揮中心昨又突然釋出「7+7」政策風向，兩岸親友都著急不已，感嘆「今年回家真的好難」。

許多防疫旅館電話昨天被打爆，但業者只能無奈回覆，「要等到收到中央公文才能定案」；還有台商群組收到旅宿訊息，不接受更改日期，否則建議改訂其他防疫旅館，一房難求讓許多台商不知如何是好。

指揮中心日前鬆綁春節檢疫措施，12月14日至明年2月14日改為「10+4」，但眾多旅外民眾仍搶不到防疫旅館。立委蔣萬安指出，民眾因訂不到防疫旅館而無法返鄉團聚，在憲法上恐涉及遷徙自由，政府應協調各部會，提供更多防疫旅館。

陳時中昨在立法院表示，總體檢疫14天不變，目前考慮許多方案，主要是站在台灣社區安全的角度，調整放寬。預估春節返鄉將超過4萬人，經觀光局協調後，防疫旅館可增至3萬5000間，集中檢疫所提供3600間房，同時開放同行家人可一起集中檢疫。

莊人祥表示，放寬7+7須符合「施打兩劑疫苗 且滿14天」等資格，認可疫苗種類限於ＷＨＯ緊急使用授權（EUA）清單，及台灣授權認證的疫苗，包括BNT、AZ、莫德納、嬌生、科興、國藥及印度Covaxin，加上高端，總共八款。