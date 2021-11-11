我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

春節檢疫再改7+7 台商：今年回家好難

台灣新聞組╱台北11日電
春節研擬入境檢疫鬆綁為7+7，前七天集中檢疫，後七天在家檢疫，預計本周公布細節。圖為桃園機場入境旅客執行檢疫程序。(記者陳嘉寧／攝影)
春節研擬入境檢疫鬆綁為7+7，前七天集中檢疫，後七天在家檢疫，預計本周公布細節。圖為桃園機場入境旅客執行檢疫程序。(記者陳嘉寧／攝影)

因應春節返台旅客大增，指揮中心宣布將檢疫方案從「10+4」調整為「7+7」，等於是7日自費入住旅館或集中檢疫所，後7日返家進行「加強版居家檢疫」，最後在進行7日自主健康管理。

中央政策再調整，地方配套難拍板。新北市長侯友宜昨說，中央研擬政策應充分溝通，更重要是落實防疫，不管10+4或7+7，都是中央權責，但若「阻絕境外」把關不慎，變成「管控於境內」，大家很難防守。台北市長柯文哲說，昨天早上才報告「10+4」防疫旅館SOP，又要重寫了。

有大陸台商打算12月返台，原已安排好14天住防疫旅館，結果政策臨時改為「10+4」，只好請台灣親友趕快聯繫旅宿業者，也要同步更改登機資料；指揮中心昨又突然釋出「7+7」政策風向，兩岸親友都著急不已，感嘆「今年回家真的好難」。

許多防疫旅館電話昨天被打爆，但業者只能無奈回覆，「要等到收到中央公文才能定案」；還有台商群組收到旅宿訊息，不接受更改日期，否則建議改訂其他防疫旅館，一房難求讓許多台商不知如何是好。

指揮中心日前鬆綁春節檢疫措施，12月14日至明年2月14日改為「10+4」，但眾多旅外民眾仍搶不到防疫旅館。立委蔣萬安指出，民眾因訂不到防疫旅館而無法返鄉團聚，在憲法上恐涉及遷徙自由，政府應協調各部會，提供更多防疫旅館。

陳時中昨在立法院表示，總體檢疫14天不變，目前考慮許多方案，主要是站在台灣社區安全的角度，調整放寬。預估春節返鄉將超過4萬人，經觀光局協調後，防疫旅館可增至3萬5000間，集中檢疫所提供3600間房，同時開放同行家人可一起集中檢疫。

莊人祥表示，放寬7+7須符合「施打兩劑疫苗且滿14天」等資格，認可疫苗種類限於ＷＨＯ緊急使用授權（EUA）清單，及台灣授權認證的疫苗，包括BNT、AZ、莫德納、嬌生、科興、國藥及印度Covaxin，加上高端，總共八款。

防疫 旅館 疫苗

上一則

柏楊《醜陋的中國人》遺孀拒教材收錄 2024停止發行

下一則

美議員會蔡英文 聽台國防部共軍簡報 關切防衛動員

延伸閱讀

台灣春節檢疫再改7+7？本周公布細節

台灣春節檢疫再改7+7？本周公布細節
日入境鬆綁 卻不認台小黃卡 陳時中：雙邊認證有點卡卡

日入境鬆綁 卻不認台小黃卡 陳時中：雙邊認證有點卡卡
台灣何時邊境鬆綁？陳時中：2劑疫苗達六成再談

台灣何時邊境鬆綁？陳時中：2劑疫苗達六成再談
買即期AZ是因供貨不穩？柯文哲批：白痴理由

買即期AZ是因供貨不穩？柯文哲批：白痴理由

熱門新聞

王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台灣退役上將夏瀛洲。圖／取自夏瀛洲臉書網頁

台退將夏瀛洲稱「解放軍有權巡西南空域」 台國防部發聲了

2021-11-07 13:10
台大機械系最新系服出爐，超簡約設計引起話題。 (圖擷自台大機械系學會臉書)

台大機械系「笑中帶淚」系服爆紅 網敲碗：快開放訂購

2021-11-09 11:01
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

2021-11-07 09:37

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」

奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准