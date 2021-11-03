台灣青少年打BNT 罹心肌炎是美2倍

台灣青少年打BNT罹患心肌炎風險是美國青少年的2倍。(本報資料照片)

12至17歲青少年施打BNT 第一劑已滿四周，指揮中心擬最快12月開打第二劑。不過，不僅英國、挪威和香港等陸續建議青少年只要打一劑BNT，以避免不必要的心肌炎風險，台灣 也有不少專家呼籲應謹慎評估。指揮中心發言人莊人祥昨說，BNT第二劑是否接種，將交由專家小組討論後決定。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，指揮中心上周公布台灣15例青少年接種後心肌炎個案，其中13例為12至17歲，經估算，台灣12至17歲青少年施打第一劑BNT後心肌炎的粗發生率約13/1000000，約為美國 青少年的2倍。

若根據指揮中心昨又公布最新數據，接種BNT後出現心肌炎個案又增加4例，累積至19例，12至17歲男生心肌炎通報率是22.5/1000000、女生則為5.5/1000000，台灣青少男心肌炎風險恐為美國的3倍。

何美鄉說，指揮中心應公布相關數據，不能只以一句「利大於弊」模糊帶過，才能讓民眾知道自己必須承擔哪些風險，決定是否接種第二劑。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬也提出暫緩青少年施打第二劑的四大原因，首先是BNT第二劑副作用大於第一劑，第二劑開打後，青少年心肌炎通報率可能變成美國的4倍。其次，青少年並非新冠肺炎高風險族群，感染後大多為輕症，疫苗所引發的血管炎風險可能高於染疫。

第三原因為目前疫情穩定，打一劑BNT已有六成保護力；再者，BNT和莫德納均積極研究低劑量疫苗，且能維持原先效果，未來應有低劑型疫苗問世。

莊人祥說，上述19例個案年齡介於12至21歲，16男3女，12至17歲群就有16人，13男、3女。19例中18人都是輕症，只有1人住院中。BNT第二劑是否接種，將交由專家小組討論後決定。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，依照全球疫情發展，仍有必要接種第二劑，建議指揮中心清楚揭露專家建議意見，按既定時程全面供應第二劑，讓民眾自行評估是否接種。