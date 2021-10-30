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柯文哲估疫情明年1月結束免戴罩 侯友宜：不可能都預判

記者李成蔭／新北報導
新北市長侯友宜30日率領各局處首長參與板橋府中商圈「搞什麼鬼」變裝大遊行，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜30日率領各局處首長參與板橋府中商圈「搞什麼鬼」變裝大遊行，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

柯文哲30日評估，疫情應該在明年1月就可以結束，且建議台北施打兩劑疫苗人口達到七成就可以免戴口罩，新北市長侯友宜表示，全球疫情多變，台灣不能過度樂觀，所以不可能都先預判，還是要做好滾動式檢討，同時持續做好阻絕於境外，以及提高境內第二季覆蓋率。

侯友宜認為，台灣在防疫上一定是全國一起努力，因為目前全球的疫情還在肆虐當中，像已經打了兩劑的新加坡，或是其他歐美各國家，疫情還是嚴重肆虐，所以台灣絕對不能掉以輕心。

侯友宜強調，阻絕於境外應該要嚴格把關，而大家在境內也要全力以赴，尤其台灣的第二劑覆蓋率僅有兩三成，還是期待過年前後能衝到六、七成，接下來再看看如何逐漸開放，讓民眾恢復到安全的新形態生活環境。

侯友宜提到，國門開放就要看全球疫情，以及兩劑疫苗覆蓋率跟保護力之間的情況，這必須有賴學者專家，以及觀察國內外疫情整體情況，再來做綜合判斷。

侯友宜表示，疫情一定要滾動式檢討，不可能隨時都在預判，像去年還有人預判說疫情會舒緩，結果到了今年還在變化當中，所以大家必須不斷根據學者專家資訊及全球疫情狀況做滾動式檢討，也希望能藉此及早有效控制疫情，讓民眾回到正常新生活。

新北市長侯友宜30日率領各局處首長參與板橋府中商圈「搞什麼鬼」變裝大遊行。記者李...
新北市長侯友宜30日率領各局處首長參與板橋府中商圈「搞什麼鬼」變裝大遊行。記者李成蔭／攝影

疫情 侯友宜 台灣

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