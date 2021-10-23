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台本土+2恐藏黑數 未檢出Delta+

記者許政榆／台北23日電
一名穿著全套防護衣的旅客，抵達桃園機場，下機後通過檢疫櫃台。（本報資料照片）
一名穿著全套防護衣的旅客，抵達桃園機場，下機後通過檢疫櫃台。（本報資料照片）

台灣昨新增二名本土病例及六例境外移入，確診個案中無新增死亡。指揮中心初判二本土病例為舊案且無關聯，病毒量都很低，對社區影響小。天氣變冷，民眾憂疫情再起，指揮中心指揮官陳時中表示，目前世界整體疫情趨緩，僅歐洲上升，英國每天確診約4萬例，且出現「Delta+」受關注，是受天氣還是變異株影響，值得觀察，未來降級或開放都要步步為營。

本土個案為30多歲印尼籍看護及50多歲本國籍女性，皆住基隆。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，印尼籍看護服務的雇主家庭，有家人曾在5月間確診，研判5月下旬被感染的可能性較高。50多歲本土個案無確診者接觸史，但血清抗體結果也顯示之前就感染。

至於本土個案是否還有潛藏確診黑數，陳時中說「我相信有潛藏病例，所以今天才有案例。」

英國近來傳出大規模感染被稱為「Delta+」的「AY.4.2」變異株，外媒報導傳播力更勝Delta。羅一鈞說，國際共1.7萬資料通報，大多集中歐洲，其中英國1.6萬例，台灣無論本土或境外都未檢出，在亞洲仍算少見。

羅一鈞表示，AY.4.2的傳播力、致病率、重症率以及對疫苗影響，仍在研究探討中，也會觀察世衛組織（ＷＨＯ）、美國與歐盟認定。

英國 台灣 陳時中

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