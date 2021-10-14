我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

3疫苗打440萬人 史上最複雜 民眾罵聲四起

台灣新聞組╱台北14日電
三大國際疫苗2周內預定接種440萬人，被喻為史上最複雜，台北市花博爭艷館接種站13日大排長龍，長輩們罵聲不斷。(記者蘇健忠／攝影)
三大國際疫苗2周內預定接種440萬人，被喻為史上最複雜，台北市花博爭艷館接種站13日大排長龍，長輩們罵聲不斷。(記者蘇健忠／攝影)

即將在22日開打的第12輪新冠肺炎疫苗，被喻為台灣公衛史上最複雜接種計畫，預約及接種各自分為兩階段，且3大國際疫苗一口氣要接種440萬人，也創下短時間接種人數最多的紀錄。指揮官陳時中昨說，月底前每天接種35萬劑，各縣市如達不到目標，可能須加開接種站。

目前台灣新冠疫苗第一劑覆蓋率約59%，接種兩劑僅20%。陳時中說，為達月底第一劑覆蓋率達70%、第二劑達30%，至少還要完成470萬人接種，「這是非常艱鉅的任務」。

陳時中說，第12輪因疫苗種類多且製程不一，且接種人數眾多，為避免誤打，第二輪採兩階段預約及接種分流，民眾施打時務必與醫護人員核對疫苗品項。

莊人祥說，推估第12輪BNT第一劑接種人數為166.7萬，AZ第二劑為164.3萬人、莫德納第二劑為112.7萬人，單一家診所同時段無法接種兩種疫苗，是「極大挑戰」。

為避免預約平台當機，第12輪3疫苗預約時間及接種時間均不一樣，且同一種疫苗又再分為兩階段，民眾眼花撩亂，罵聲四起。以莫德納為例，第一階段對象為55歲以上、曾接種過第一劑者，在19日下午2時預約，接種首日為22日；第二階段對象為18歲以上，25日上午10時起預約，28日起接種。

至於第11輪預約至昨下午6時截止，包括BNT第一劑和AZ第二劑將接種180萬9653人，於10月15日至21日接種。

●完整接種移工 擬優先入境

此外，台灣缺工嚴重，勞動部長許銘春昨在立法院答詢說，正研擬重新開放移工入境具體方案，預計將從來源國就開始防疫，如完整接種疫苗的移工可優先入境、入境前1人1室、入境必須PCR採檢、入境後完成14天檢疫隔離加7天自主健康管理等，將較疫情前嚴格、也比一般外國人嚴格擬好配套後將提案到指揮中心。

3種疫苗怎麼打
3種疫苗怎麼打

疫苗 台灣 陳時中

上一則

黑白集／預約、排隊、等候…共體誰的時艱

下一則

台對陸貿易順差前3季達3.5兆 仍高度依賴對岸市場

延伸閱讀

美11月起入境須完全接種 6認可疫苗不含高端

美11月起入境須完全接種 6認可疫苗不含高端
11月入境美國須打6疫苗不含高端 台灣本月仍不受限

11月入境美國須打6疫苗不含高端 台灣本月仍不受限
Delta陰影下 陳時中：5+9政策沒考慮加嚴

Delta陰影下 陳時中：5+9政策沒考慮加嚴
「斯卡羅」導演想拍台衛福部 陳時中推薦羅一鈞

「斯卡羅」導演想拍台衛福部 陳時中推薦羅一鈞

熱門新聞

法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22

超人氣

更多 >
影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光