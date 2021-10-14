3疫苗打440萬人 史上最複雜 民眾罵聲四起
即將在22日開打的第12輪新冠肺炎疫苗，被喻為台灣公衛史上最複雜接種計畫，預約及接種各自分為兩階段，且3大國際疫苗一口氣要接種440萬人，也創下短時間接種人數最多的紀錄。指揮官陳時中昨說，月底前每天接種35萬劑，各縣市如達不到目標，可能須加開接種站。
目前台灣新冠疫苗第一劑覆蓋率約59%，接種兩劑僅20%。陳時中說，為達月底第一劑覆蓋率達70%、第二劑達30%，至少還要完成470萬人接種，「這是非常艱鉅的任務」。
陳時中說，第12輪因疫苗種類多且製程不一，且接種人數眾多，為避免誤打，第二輪採兩階段預約及接種分流，民眾施打時務必與醫護人員核對疫苗品項。
莊人祥說，推估第12輪BNT第一劑接種人數為166.7萬，AZ第二劑為164.3萬人、莫德納第二劑為112.7萬人，單一家診所同時段無法接種兩種疫苗，是「極大挑戰」。
為避免預約平台當機，第12輪3疫苗預約時間及接種時間均不一樣，且同一種疫苗又再分為兩階段，民眾眼花撩亂，罵聲四起。以莫德納為例，第一階段對象為55歲以上、曾接種過第一劑者，在19日下午2時預約，接種首日為22日；第二階段對象為18歲以上，25日上午10時起預約，28日起接種。
至於第11輪預約至昨下午6時截止，包括BNT第一劑和AZ第二劑將接種180萬9653人，於10月15日至21日接種。
●完整接種移工 擬優先入境
此外，台灣缺工嚴重，勞動部長許銘春昨在立法院答詢說，正研擬重新開放移工入境具體方案，預計將從來源國就開始防疫，如完整接種疫苗的移工可優先入境、入境前1人1室、入境必須PCR採檢、入境後完成14天檢疫隔離加7天自主健康管理等，將較疫情前嚴格、也比一般外國人嚴格擬好配套後將提案到指揮中心。
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