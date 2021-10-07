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台灣連7天本土+0 指揮中心：最快月底降為一級

台灣新聞組／台北7日電
台灣9月的日經新冠復甦數排名升至第18名，比8月的第27名進步。（路透）
台灣9月的日經新冠復甦數排名升至第18名，比8月的第27名進步。（路透）

台灣連7天本土確診零案例，衛福部長陳時中昨於立院表示，開放曙光近了，如果第一劑疫苗覆蓋率達七成以上，就可討論解禁措施。指揮中心預估10月底可達七成覆蓋率，最快月底疫情警戒可望降為一級。

鴻海創辦人郭台銘昨於臉書貼文表示，這兩天將有160至180萬劑BNT疫苗到貨，因備貨充裕，指揮中心發言人莊人祥表示，接種年齡將再往下開放，可能包括所有年齡層。

因第10輪疫苗BNT第一劑接種預約人數較預估少10萬人，指揮中心昨晚宣布，9月29日前意願登記BNT疫苗的61歲至63歲者可提前接種。

昨日第一劑疫苗覆蓋率為五成七，距離七成目標，還差一成三，約283萬8000人，指揮中心預估，在10月底之前，覆蓋率可衝至七成。莊人祥表示，第12輪將開放23至46歲施打第一劑BNT疫苗，人數約180萬人，打完後就能達標。

在戶外口罩解禁措施上，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前針對山林、海邊等區域鬆綁口罩措施，最近將針對「戶外運動中不涉及團隊」者，研擬指引開放，例如河濱公園、運動公園個人慢跑、自行車運動等。

受疫情影響，八大行業仍無法復業，部分轉型為KTV，提供唱歌，以求生存，羅一鈞指出，八大行業屬經濟部主管，陸續收到相關業者陳情和提議，未來考量整體情形會邀請專家討論，尚未收到經濟部相關指引。

指揮中心原訂第一劑疫苗覆蓋率超過六成，即有機會解禁，不過，陳時中昨說，按國際疫情趨勢，粗估第一劑覆蓋率突破七成，有解禁可能性。

新冠復甦指數 台升至18名 陸跌到第9名

日經新聞6日發布9月的「日經新冠復甦指數」，台灣排名進步到第18名，高於一個月前的第27名，從這項指數7月首度發布以來一直蟬聯冠軍的中國大陸，本次排名下滑至第9名，主因是移動限制評分仍低。

這項指數評估121個國家和地區在疫情控管、疫苗接種和社會移動限制方面的防疫表現，並加以排名，每月底更新一次。

疫苗 疫情 指數

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