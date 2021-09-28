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黑白集／只能打高端 險斷出國比賽路

黑白集
高端疫苗。（記者蘇健忠／攝影）
高端疫苗。（記者蘇健忠／攝影）

疫苗怪事再添一樁。台灣霹靂舞好手張雅涵，將在11月代表我國到波蘭參加世界霹靂舞總決賽，卻因打不到合格疫苗，差點得放棄比賽。儘管她現已預約到第一劑，能否及時打第二劑仍未可知，出國比賽還得冒染疫風險。這個事件也戳破蔡政府「重視體育」和「疫苗足夠」的大內宣。

22歲的張雅涵排不到任何疫苗，唯一能打只有高端；但波蘭不承認高端，無法入境。她要代表台灣出賽，政府卻不協助解決她的接種問題，她只好找立委幫忙。先前蔡政府上下高調宣傳奧運佳績，極力邀功，對照之下，可謂無限諷刺。

張雅涵變成「疫苗孤兒」，是誰的責任？在長者優先及中學生優先的跳躍下，夾在中間的年輕人正好被漏接。癥結就在政府疫苗不足，接種政策又變來變去，陳時中的決策很獨斷又脫節。

張雅涵怎麼排都排不到合格疫苗，只剩打高端一途。如果她誤信蔡政府的大內宣而接種高端，現在可能得面臨「出國被隔離」或「棄賽」的兩難。所幸，蔡政府大內宣能騙到的人不多，否則可慘了。

蔡總統選擇施打高端，這導致她未來一年可能只能出訪印尼。這是她自己的選擇，怪不得別人。但一般小民只能在兩難中掙扎，代表國家出征的選手尚且如此，一般民眾的處境更可想而知。

疫苗 台灣 陳時中

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