高端拚歐盟藥證 蘇益仁：免疫橋接做再多都沒保護數據

前疾管局長蘇益仁。(本報資料照片)

高端疫苗 宣布將以免疫橋接進行歐盟 ＥＭＡ三期臨床試驗，爭取歐盟藥證。但前疾管局長蘇益仁表示，以科學上來說，不論在多少國家做免疫橋接，都沒有辦法提供疫苗在真實世界的保護力數據，就算拿到認證也不會是完整藥證，等到大流行過去，緊急授權（ＥＵＡ）被取消，就無法繼續使用。

高端疫苗公告，已獲得歐盟歐洲藥品管理局（ＥＭＡ）正面回應，准以免疫橋接比對方式進行第三期試驗。高端董事會決議規畫多國多中心方式，預計目標收4000人以下，明年第一季完成試驗，儘快取得歐盟藥證。

針對高端疫苗將以免疫橋接爭取歐盟藥證。衛福部長陳時中昨天於立法院表示，整體方向跟台灣 做免疫橋接的方向一樣，規模、項目也趨於一致。高端疫苗得到歐盟ＥＭＡ認證可能性相對高，「應該明年初有可能」。

但蘇益仁認為，若高端和通過大規模三期臨床試驗，且同樣使用次單位蛋白的疫苗進行免疫橋接比較，例如諾瓦瓦克斯，還有一些學理根據，但和使用腺病毒的ＡＺ、mRNA等疫苗比較，沒有意義。

昨天是校園開打ＢＮＴ疫苗第二天，也是第八輪ＡＺ疫苗施打截止日，指揮中心公布疫苗涵蓋率達50.16%，超過總人口一半，劑次人口比為每百人57.95劑。

立陶宛宣布贈台23萬6000劑ＡＺ疫苗，預計10月抵台。美國總統拜登22日舉行全球新冠疫情峰會，前副總統陳建仁線上表示，若台灣疫苗供給充足，也願與國際分享疫苗。