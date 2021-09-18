黑白集／阿中版涸轍之鮒 能救誰的命

行政院長蘇貞昌（右）及衛福部長陳時中（左）17日到立法院，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告。(記者潘俊宏／攝影)

陳時中每天有新的脫口秀，民眾聽得怒火攻心，只差沒吐血。前一天，他說將進行莫德納 與高端疫苗 的混打試驗；後一天，他說政府已握有8000萬劑疫苗，足夠大家打上第3劑、第4劑。這些話，有誰聽得進去？

打過莫德納的人，誰想混打高端？高端疫苗無法產生太多中和抗體，政府要讓高端混打莫德納，不過是要遮掩莫德納不足、且一、二劑間隔已超限的問題。何況，混打政策至今八字都沒一撇，竟能瞬間跳接到「莫高混打」，還真是莫測高深。

但阿中仍口吐金句，說如果不做這項試驗，「台灣 永遠沒辦法走在最前面」。這就多慮了！高端沒做三期試驗，衛福部就開放民眾接種，這已讓台灣走在「世界最前面」了。陳時中自己就是領隊，忘了嗎？

更好笑的，是那句「手上疫苗夠打三、四劑」。加上昨天運抵的108萬劑，台灣訂購的莫德納到貨僅258萬劑，只來了一半。換言之，不管你明後年加訂了多少數量，現在大家打不到就是殘酷現實。對於躺在急診室的病人，醫師能說等「明年新藥到了」再來幫你治嗎？

《莊子》書中有個「涸轍之鮒」的故事：受困路中瀕於乾涸的魚，只要有一桶水就能讓牠活命，但路人卻誇稱，將去引西江水來相救。陳時中不就是那個虛與委蛇的路人！