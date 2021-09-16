莫德納擬混打高端 等第2劑民眾怒：我們是白老鼠？

中央考慮高端混打莫德納，引發反彈，民眾痛批，政府根本是把全民當白老鼠。(示意圖╱本報資料照片)

疫苗短缺，中央考慮開放混打，利用高端代替莫德納 第二劑，此舉引發反彈。民眾痛批，中央當初信誓旦旦說有保留第二劑，結果為了衝覆蓋率，胡亂規畫疫苗施打類別，才導致這種亂象發生，且高端疫苗 連保護力都沒出來，現在竟還想開放混打，衛福部是把民眾當成高端公司的白老鼠嗎？

莫德納疫苗遲遲沒有到貨，許多人都等不到第二劑，現在傳出台大已經在進行莫德納混打高端的臨床實驗，衛福部長陳時中昨在記者會表示，混打研究學理上是可行的，相關試驗都在進行中，會視最後結果如何，再交由專家進行評估。但這樣的說法讓遲遲等不到第二劑莫德納民眾相當生氣。

新北三重蕭先生說，自己7月打了莫德納疫苗，本以為8月就能接種第二劑，未料中央為了平息買不到疫苗的民怨，把本來是他們的第二劑拿去給別人施打，才導致這樣的情形發生。

蕭先生質疑，莫德納原廠規定四周就要施打第二劑，結果衛福部不知參考了什麼研究，將時間拉到12周，本想說這就算了，沒想到政府現在竟還想拿高端來替代莫德納第二劑，真的快要氣炸。

蕭先生說，高端到目前為止都沒有保護力，這要怎麼說服民眾施打，如果政府真的通知他去打高端，他寧可放棄，去打流感疫苗 都比高端好。

同樣也是施打莫德納疫苗的新北蘆洲張小姐說，高端疫苗從剛開始就爭議連連，沒有完整的疫苗保護力數據就拿出來施打，後來沒有民眾登記，導致購買數量遠遠超越需求，中央竟然還想要第一劑施打莫德納疫苗的民眾來幫忙吃貨，想問政府跟高端公司到底有什麼關係？需要幫忙解套到這種程度？

張小姐說，現在民眾好像變成高端公司的白老鼠，全民一起幫忙測試疫苗保護力、混打效果，就算是中央現在公布有效，自己也不會相信，他絕對不會施打高端，若莫德納不進來，就絕對不打第二劑。

新北市議員葉元之表示，政府之前用愛國心推高端，這次更利用民眾打不到第二劑莫德納的焦慮感，他同時認為，先前政府護航高端快速闖關，因此即便實驗結果可以混打，民眾也很難相信了，呼籲政府還是趕快向莫德納公司催貨才是正道。