新聞評論╱超低疫苗覆蓋率 如何與病毒共存

防疫指揮官陳時中13日回應中研院院士賴明詔「與病毒共存」的說法時表示，當打完兩劑疫苗的覆蓋率到70%到80%後，會參考其他國家的作法。(本報資料照片)

近日疫情稍趨平穩，行政院長蘇貞昌稍早召開擴大防疫會議，指示指揮中心適度鬆綁相關指引規範；只是，疫情指揮中心指揮官陳時中 13日回應中研院院士賴明詔「與病毒共存」的說法時明白表示，當打完兩劑疫苗 的覆蓋率到70%到80%後，會參考其他國家的作法，顯然和蘇貞昌不同調。

「冠狀病毒之父」、中研院院士賴明詔指出，台灣應該思考下一步如何解封、應考慮與病毒共存；不過，陳時中回應媒體提問時表示，就國際經驗來看，當兩劑疫苗覆蓋率到70%到80%後，就能在社會上形成相當好的保護力，到時候會參考其他國家的狀況如何。

蘇貞昌提適度鬆綁防疫相關指引規範，當然設有前提，包括要考量國人生活上的便利性以及民眾生計上的便利性，以嚴格遵守相關指引的防疫目標為前提，朝向越來越人性化以及易於執行之方向。說穿了，即使疫苗不夠，蘇貞昌還是得設法活絡經濟，以挽救持續低迷的政治聲望。

政委羅秉成搬出指揮中心的數據，指目前全台已施打疫苗共1243.9萬人次，疫苗接種人口涵蓋率為48.58%，劑次人口比為53.04（劑／每百人），22日起即將針對12至17歲學生進行BNT疫苗施打作業。言下之意，就是告訴大家，我們的第一劑的覆蓋率就快要破五成，以為指揮中心適度鬆綁防疫相關指引規範鋪路。

只是，數字會說話。針對專家質疑的第二劑覆蓋率實在乏善可陳，羅秉成選擇性地用劑次人口比來「混淆」視聽。但稍有常識者都知道，把劑次人口比減去人口涵蓋率，得出來的數字就是打完第二劑的覆蓋率，到今天為止，充其量也不過4.46%而已。

這樣低的第二劑覆蓋率，實在是很難端上檯面；而且，最糟糕的是，在已打第二劑的人口中，第二類人員恐怕就要占去一大部分。

以莫德納 疫苗來說，全台有343萬人接種第一劑莫德納疫苗，但僅有33萬人接種第二劑，而施打莫德納的第二類人員已超過6成完成兩劑施打；不少民眾怒罵政府一再跳票，讓家裡的長輩等了10周、12周，還是等不到第二劑莫德納，成了指揮中心不想面對的真相，更別說陳時中近來一再拍胸保證會留一半莫德納疫苗給打過第一劑的民眾。

也就是說，至目前為止，全台共有1125萬多人打過疫苗，但其中僅有117萬餘人打了第二劑（包括各類疫苗） ，而獲得相當的保護力，在這種情況下，蘇貞昌要指揮中心適度鬆綁相關指引規範，其實是空談而已，即使有學者倡議，台灣該思考與病毒共存，陳時中也不敢附和，因為疫苗買不過人家，只能等他國捐贈，陳時中的籌碼只剩拜託民眾戴口罩、保持社交距離，又怎能編出嚴格規範又兼具人性化的防疫指引？