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「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

英媒：機師和機組員成台灣疫情「替罪羊」 被社會鄙棄

編譯羅方妤／即時報導
英國每日電訊報報導，機師和機組員曾是台灣令人稱羨的行業，卻成為台灣疫情的替罪羊，被社會大眾鄙棄。示意圖／Ingimage
英國每日電訊報報導，機師和機組員曾是台灣令人稱羨的行業，卻成為台灣疫情的替罪羊，被社會大眾鄙棄。示意圖／Ingimage

台灣近日爆發3名長榮航空機師確診Delta變種病毒，其中一名機師傳染給其子，造成桃園北科附工停課。機師和機組人員也遭控是台灣防疫破口。英國每日電訊報報導，機師和機組員曾是台灣令人稱羨的行業，卻成為台灣疫情的替罪羊，被社會大眾鄙棄。

每日電訊報指出，為台灣航空公司匿名機師警告，18個月來的嚴格防疫措施對他們的身心健康造成嚴重損害，可能危及飛行安全。一名機師表示，「我們這些人試圖不讓彼此有一個人待在駕駛艙內的時刻」，並稱他們被無限期剝奪正常生活，同時面臨日益上升的網路仇恨，感到筋疲力盡。他們還要面對不斷改變的防疫規則，感到困惑且精神緊張。

航空公司員工聲稱社會歧視愈來愈嚴重，包括學校要求他們的子女待在家不要到校，醫療保健機構也拒絕為他們治病。許多人曾為他們的工作感到自豪，如今卻不敢承認自己的職業。有些機組員和機師表示，「在台灣當機師你會感到羞愧」，或「我不會說我是名機師。我覺得自己在躲藏，像個小偷」。

另一名機組員說，「民眾認為機師和機組員是謀殺凶手，因為我們把病毒帶回來」，網路仇恨和霸凌助長「獵巫」氣氛，甚至有詛咒機師和機組員死亡的言論。

不過，也有推特網友表示，每日電訊報的報導有所偏頗，指出機師自己也有違反防疫規定，而這才是民眾憤怒原因。

台灣 防疫 變種病毒

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