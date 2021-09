英媒：機師和機組員成台灣疫情「替罪羊」 被社會鄙棄

台灣 近日爆發3名長榮航空機師確診Delta變種病毒 ,其中一名機師傳染給其子,造成桃園北科附工停課。機師和機組人員也遭控是台灣防疫 破口。英國每日電訊報報導,機師和機組員曾是台灣令人稱羨的行業,卻成為台灣疫情的替罪羊,被社會大眾鄙棄。

每日電訊報指出,為台灣航空公司匿名機師警告,18個月來的嚴格防疫措施對他們的身心健康造成嚴重損害,可能危及飛行安全。一名機師表示,「我們這些人試圖不讓彼此有一個人待在駕駛艙內的時刻」,並稱他們被無限期剝奪正常生活,同時面臨日益上升的網路仇恨,感到筋疲力盡。他們還要面對不斷改變的防疫規則,感到困惑且精神緊張。

航空公司員工聲稱社會歧視愈來愈嚴重,包括學校要求他們的子女待在家不要到校,醫療保健機構也拒絕為他們治病。許多人曾為他們的工作感到自豪,如今卻不敢承認自己的職業。有些機組員和機師表示,「在台灣當機師你會感到羞愧」,或「我不會說我是名機師。我覺得自己在躲藏,像個小偷」。

另一名機組員說,「民眾認為機師和機組員是謀殺凶手,因為我們把病毒帶回來」,網路仇恨和霸凌助長「獵巫」氣氛,甚至有詛咒機師和機組員死亡的言論。

不過,也有推特網友表示,每日電訊報的報導有所偏頗,指出機師自己也有違反防疫規定,而這才是民眾憤怒原因。

