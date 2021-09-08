面對Delta 專家：打1劑等於白打

新北幼兒園爆群聚，基因定序矛頭指向Delta變異株。(本報資料照片)

新北幼兒園群聚案基因定序尚未出爐，但Delta病毒株呼之欲出，眾多專家擔心只打一劑疫苗，難以抵禦Delta的威脅，但指揮中心仍無意調整「第一劑優先」疫苗接種策略，指揮官陳時中 表示，不會加快高風險族群接種第二劑疫苗的腳步，目標仍是拉高第一劑涵蓋率。幼教團體則呼籲，政府應盡快安排教師接種第二劑疫苗。

有關新北市幼兒園群聚案基因定序結果，陳時中表示，已可確定不是Alpha變異株，而是其他變異株，相關報告將於8日出爐。不過，即使結果為Delta變異株，陳時中表示，第二劑仍照現行計畫施打，延長周數，拉長兩劑間隔時間。

台大兒童醫院院長黃立民表示，因為疫苗不夠，所以只能選一條路走，不是拉高第一劑覆蓋率，就是盡快讓高風險族群打第二劑，「顯然指揮中心選了第一條路」，但只打一劑，對Alpha的效果很好，但面對Delta變異株就不成立了，保護力可能從七、八成掉到三、四成，且喪失對於重症、死亡的預防效果，「第一劑疫苗就等於白打了」。

指揮中心統計，目前疫苗人口涵蓋率為44.6%、劑次人口比為每百人48.8，但完成第二劑接種的比率還不到5%。

台北市長柯文哲提出「全民打兩劑」的防疫 概念，陳時中回應，「幾乎是不可能的任務」，有些人不符合適應症，有人堅決不打疫苗，而指揮中心不會強迫民眾打疫苗，但仍會依照疫苗進貨時程，做好規畫，鼓勵民眾接種。

外界建議幼兒家長施打第一劑疫苗、老師打第二劑，陳時中表示，將進行相關評估，只要疫苗供貨充裕，就協助接種。

幼教團體呼籲，政府應盡快安排教師接種第二劑疫苗，強化防護力；也有教師團體表示，中學生也即將接種ＢＮＴ疫苗，建議安排教師跟著學生隨班施打ＢＮＴ疫苗。專家說，打疫苗是防疫根本，支持教師盡速打第二劑。

教育部日前宣布從23日起，將針對12至17歲學生施打ＢＮＴ疫苗，全國教育產業總工會認為，指揮中心開放已打ＡＺ的第一、二類人員可混打mRNA疫苗，因此昨也函請疫情指揮中心，盼能開放已接種第一劑的教師，比照過去流感疫苗 隨班施打ＢＮＴ疫苗，杜絕校園防疫破口。

北科附工一名學生感染新冠肺炎Delta變種病毒，桃園市府7日再安排住進集中檢疫所的227名師生及學生家長二採，結果223人陰性，另外四人因為住進檢疫所的時間比較晚，被安排在8日和10日再驗。