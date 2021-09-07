擔心的事發生了…長榮3機師與確診兒全染Delta

長榮3機師檢驗結果出爐，確定全感染Delta。圖為長榮航空機組員入境。（記者鄭超文／攝影）

長榮 航空三名機師「突破性感染」，其中一名機師兒子也確診，指揮中心昨公布基因定序結果，四人皆感染Delta變異株，但同班機執勤的兩名機師與機師孩子，三人病毒基因序列相同，與最早確診的機師（案16066）病毒序列不同。指揮官陳時中 表示，原先就認為這兩組人關係不大，將透過相關疫調，進一步分析感染源。

此外，長榮機師突破性感染，桃園市府原訂今天對北科附工全校師生第二次篩檢，市長鄭文燦昨天表示，指揮中心專家會議研擬，若集中檢疫所的師生七日做完第二次PCR檢測 都是陰性，全校師生就不用做第二次快篩，但後續仍視疫情狀況調整。

案16066、案16119、案16120等三名染疫機師的Ct值分別為25、30、28，但案16122（案16120之子）的Ct值僅11，病毒量明顯較高。陳時中表示，機師兒子的接觸者共匡列232人，全數檢驗，結果均為陰性。三名機師接觸者共匡列315人，298人檢驗陰性，一人陽性（機師之子），16人檢驗中。

機師匡列範圍是否足夠？陳時中表示，長榮整個機隊1200多人都普篩了，另有283人為回溯專案，只剩三人還沒回台採檢，其餘277人陰性，三人檢驗中。

外界質疑，長榮三名機師確診，代表機組員返台隔離措施的失敗，陳時中並未直接回應，只說「目前仍研判外站染疫可能性較高。」

機組員是否接種第三劑疫苗？陳時中表示，國外建議第三劑接種時機為第二劑後的六到九個月，目前機組人員還不到打第三劑的時間，將請專家研議；至於機組員家人，目前無優先接種的規畫，仍須照年齡施打。

桃園自9月3日實施強化二級防疫警戒，預定至9日，陳時中表示，目前沒有警訊要延長，但也不排除任何可能。

另外，昨天新增七例境外移入個案，陳時中表示，主因為高雄港一艘輪船上幾名船員發燒，緊急安排採檢，發現五人確診，已經送至醫院隔離治療，其餘船員則在船艙隔離。