幼兒園爆群聚 2日15人確診 新北強化警戒

新北市幼兒園發生群聚感染事件，附近鄰里協請環保局派人員到周邊地區清消，減少可能的傳播途徑。（記者黃義書／攝影）

新北幼兒園昨天爆群聚事件，九名師生及一名幼兒媽媽共10人確診。今天疫情進一步擴大，新增兩位幼兒及三位家長確診，兩日染疫人數達15人，也波及北市幼兒園、新北某國小緊急停課。

指揮中心指揮官陳時中 表示，在首批15名接觸者就有九人染疫，陽性率非常高，因幼兒園小朋友間親密接觸，加上多人確診，未來陽性個案恐會更多，令人擔憂。

新北市府深夜緊急會議後決定視同Delta病毒作戰，「即起提升為強化二級警戒」。

新北夫妻確診新冠肺炎，妻子服務的幼兒園，6日又有八名幼童、一名家長確診。（記者黃義書／攝影）

新北市府宣布，除了群聚的私立幼兒園，板橋某附幼停課14天，某國小全校預防性停課三天，其他三校共五班及一個托育中心預防性停課。另外，醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人；集會人數縮減為室內50人，室外100人。

板橋這家私立幼兒園規模不大，僅42名學生、9名員工，但日間採混班上課，晚間另設安親班，情況複雜。

前天新北夫妻確診後，因妻子任職這家幼兒園而擴大採檢，昨新增九人確診；因確診者Ct值分布極端、感染源不明，讓新北市府很緊張。

市長侯友宜指出，這所幼兒園全校師生以及包括夜間安親班在內，所有匡列對象都需要採檢，即使是陰性也必須送往防疫旅館 隔離14天。

北市府也發現有兩名9月1日進入公立幼兒園就讀的幼童，之前曾到新北這家幼兒園上課，因此緊急將兩幼童及同住家人送往防疫旅館隔離，北市三所公幼也因此預防性停課一天，受影響的學生有300多人。

陳時中表示，針對這起幼兒園群聚事件，已請新北市擴大匡列，以嚴格標準一家一家匡列，一部分居家隔離，一部分採預防性居家隔離；晚間安親班老師及相關人員也需居家隔離採檢。感染症專家提醒，與該園「有地緣關係」的臨近家庭應抱持「草木皆兵」的態度。

指揮中心昨天也宣布，考量仍有零星不明感染源的本土病例，經與有關單位討論後，防疫二級警戒時間延長到9月20日，酒店、KTV、電子遊藝場等特殊行業仍持續關閉，雙鐵不賣站票，但可坐滿等部分放寬。