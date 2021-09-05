7大防線堵Delta 桃園祭機組員「5加9」

機師五天三例確診，長榮航空總公司針對1000多位機師普篩，圖為召回的機組人員在長榮總部防疫宿舍外等候。（記者潘俊宏／攝影）

長榮 機師確診後兒子接連染疫，導致就讀學校停課14天，桃園市長鄭文燦昨日在防疫 會議後表示，針對Delta病毒提出七大防線，包括檢測桃園機場防疫動線、增加至五間機組員防疫旅館 ；他也呼籲民航局針對華航、長榮外站落實執勤泡泡，嚴格管制進出，避免外站風險衍生成入境危機。交通部民航局昨日撂狠話，若航空公司無法落實防疫，就應檢討航線運作。

另外，長榮染疫機師足跡遍布新竹、苗栗等地，各縣市如臨大敵，擴大匡列接觸者，集中檢疫所隔離。

鄭文燦表示，針對Delta病毒他設七大防線，第一是桃園國際機場，機場有設置採檢站包括入境動線，會同機場、民航局檢查防疫動線，第二是機組員改為「5加9」必須要居家隔離五天，要增加防疫旅館數量，原本三家機組員的防疫旅館，要增加到五家，這是專用不得混用，要符合規範。

第三是華航、長榮園區要做防疫檢查，第四是一般民眾入境使用防疫旅館有25家，使用率已經到達77%，其中有60%為非桃園市籍，基於防疫責任要對防疫旅館健康管理、動線再次檢查。再來是有533輛防疫計程車，防疫車隊服務一年半，持續加強健康管理。

最後是責任醫院、採檢站，因為入境要做隔離前二採，其中有八個到防疫旅館設採檢站，其他到醫院採檢，這兩部分都會檢查過程安排，七道防線是因應Delta病毒入侵，每一道防線都不能有鬆懈，都必須周延。

鄭文燦說，航空公司外管理部分，過去外站可能在某一國家城市，可能是在機場過境旅館，或市區旅館，這兩類型旅館並不像台灣的防疫旅館有嚴格24小時錄影監測、一次性房卡，防空公司和民航局應該對外站風險較高者，做動線檢查，確保執勤泡泡可以落實，避免外站衍生成入境風險。

新竹、苗栗、新北加強二級警戒

另外，長榮染疫機師足跡遍布新竹、苗栗等地，新北、新竹及苗栗均加強二級警戒，但暫不調降集會及活動人數。新竹縣共匡列30人，25人已採檢全數陰性，染疫機師足跡周邊已全面清消。苗栗縣則擴大匡列機師家人及餐廳人員等共58人，已在集中檢疫所隔離。台北市衛生局目前已匡列接觸者26人。

新北市長侯友宜說，新北有36人被匡列採檢，在集中檢疫所隔離；與確診學生同校住新北市的學生有28位，PCR採檢全部陰性。侯宣布，校園只要出現一例Delta病毒確診個案，全校停課14天，擴大匡列及被匡列者一律到集中檢疫所，全校進行PCR檢測。

台中衛生局長曾梓展昨說，一名女空服員為案16120接觸者，她有兩名同住家人，另機師也曾接觸另一名空服員，她共接觸七名家人，昨匡列十人集中隔離。市長盧秀燕說，面對疫情「寧嚴勿鬆」。