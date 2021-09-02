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疫苗插隊接種挨批 中央拿藍營縣市墊背

台灣新聞組／台北2日電
嘉義市被指疫苗造冊官員達3842人，市府衛生局1日表示該引用數據是第二順位所有的人數，市長黃敏惠（右二）也駁斥是「胡亂拼湊」。（記者林伯驊／攝影）
嘉義市被指疫苗造冊官員達3842人，市府衛生局1日表示該引用數據是第二順位所有的人數，市長黃敏惠（右二）也駁斥是「胡亂拼湊」。（記者林伯驊／攝影）

新冠疫苗「第二類」接種對象爭議延燒，綠營爆料，地方官員施打人數最多的是藍營執政的彰化、雲林、南投縣及嘉義市。遭點名四縣市反批，都是依中央規定造冊，嘉義市長黃敏惠說，拿不一樣項目和標準做比較，根本是「竹篙鬥菜刀」（意指胡亂拼湊）；台北市副市長蔡炳坤表示，每類都是中央定義，如今公布的數據怪怪的，中央應把遊戲規則說清楚。

中央公開第二類「維持防疫體系運作之官員」施打對象比率，中央官員只有1000多人，地方官員2萬8749人。人數最多的前四名，分別為彰化縣8238人、雲林縣5499人、南投縣4710人、嘉義市3842人。

國民黨台北市議員徐巧芯質疑，指揮中心說，中央政府才打了1710人，但6月的新聞顯示，光是衛福部就造冊4584人，這還不包括行政院其他部門，例如顧問丁怡銘。

蔡炳坤表示，前十類對象由中央訂定，接種完上傳到系統後也由中央歸類，如今中央公布2萬8000多名地方官員打疫苗，四縣市竟高達77.4%，他們覺得怪怪的，這四縣市應該也會想知道原因。

黃敏惠批評，都是依中央規定造冊上去，才拿得到疫苗，提供數據的人要負責任，把不一樣的標準、不一樣的項目放在一起比較，到底是何居心？

彰化縣長王惠美說，8000多人中7899人是鄰長，真正在第一線送單、邀請鄉親出來打疫苗的人，中央公布這些數據要說清楚，不要讓認真工作的鄰長被冤枉。

雲林縣府新聞處長羅楚東說，縣府申報皆符合中央標準，也獲中央核備後才施打。除正、副首長等地方官員，還包括縣府及鄉鎮市公所支援快打站或快篩站的工作人員、協助防疫檢疫的村里鄰長等第一線防疫人員。

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