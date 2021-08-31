BNT將抵台 開放18-22歲 中壯年落空嘆：變疫苗孤兒

台灣自購的1000萬劑AZ疫苗，第七批到貨59.5萬劑，8月31日下午由華航自泰國曼谷載運來台，累積自訂的AZ疫苗共到貨327萬劑，還不到總採購劑量的三分之一。(記者季相儒／攝影)

慈濟基金會昨證實，首批BNT疫苗 約90萬劑今晚抵台，慈濟跟台積電都會派人前往接機，指揮中心指揮官陳時中 也表示會親自前往接機。陳時中表示，這批貨對台灣意義重大。此外，指揮中心更改BNT疫苗接種順序，第一優先順位12歲到17歲學生外，18歲至22歲年輕族群躍居第二順位，取代原先從第一至十類依序施打的方式。讓民眾有「被抽單、插隊」的感覺，同時第七輪AZ疫苗又將加開讓23至28歲民眾預約，眾多選擇讓人霧煞煞，也讓不少中壯年族群大嘆成了「三明治世代」，既打不到莫德納，如今BNT也沒份。

本報系聯合報報導，指揮中心昨公布第二類施打情況，有1萬多人連第一劑還沒打、10萬6000多人還沒打第二劑，一旦BNT抵台後開放一至三類人優先打或混打，第二類中央和地方官員約有12萬人將和其他民眾「搶BNT」。

消息傳開後，大學生紛紛喊讚，但不少上班族至衛福部臉書留言，表達憤怒，「照順序打很難嗎？不知道該說什麼，心已死，23至37歲死不足惜」、「每次快輪到，就一堆人插隊…只要你是選莫德納或是改選BNT，就活該一直等嗎？」

中國時報報導，一位50多歲民眾表示，自己一開始僅勾選莫德納，沒趕上在7月19日前加選AZ，至今仍未打到疫苗，好不容易等到BNT來了，原本陳時中說，會從年紀大的往下打、依一到十類對象逐步開放，心想依年齡自己有機會可以上平台登記預約打到，原本滿心期待，沒想到指揮中心突然改變接種原則，從年輕人先開打，讓他希望落了空。

蘋果新聞網報導，每款疫苗開放的對象和年齡層各有不同，已讓不少民眾都很猶豫、兩難，不知道該怎麼選擇。對此，台大兒童醫院長、感染症專家黃立民表示，國外疫苗充足，台灣疫苗有限，只能依照年齡層逐步慢慢往下開，導致狀況有些混亂，有時加開、有時又改變資格，錯過這一輪，何時再輪到自己也沒人知道，「實際建議是能登記就登記，能打到就算賺到。」特別是年輕人排序較後面，很難去挑疫苗。