吃飯要隔板、防疫指引亂…疫中開學 教師憂成災難日

高雄市五福國中的學生學習清潔消毒自己的桌子，校園防疫，開學在即，師生嚴陣以待。（記者徐如宜／攝影）

明天開學日天氣炎熱，教育部 「班班有冷氣」計畫尚未完成，開學指引規範學生在室內、外都要戴口罩 ，被教師認為是「班級經營史最大挑戰」。年紀愈小的學童愈難管理，尤其小一新生甫入校，要同時適應防疫 和團體生活，家長也不能入校陪伴，教師憂開學日成哭聲四起的災難日。

此外，教育部8月17日公告全國開學防疫指引後，有學校立刻提出窒礙難行，教育部隨即草率放寬指引，隨後中央尊重各縣市政府，各地陸續發表自家版本，不僅造成多頭馬車，看得家長和學生眼花撩亂。指揮中心屢屢強調「降級要全國一致」，如今涉及百萬人的開學防疫指引，竟然一國多制。

這學期防疫新指引新增「午餐用隔板」，教部開學前兩周下指令，各縣市政府乃至學校瘋狂搶購，買不到就尋求贊助，無人贊助就自己拿剪刀、黏膠自製，被多所學校校長喻為「開學前最令人頭痛的一件事。」

新北市板橋區江翠國小在各班級教室設置防疫隔板。（記者侯永全／攝影）

為因應開學，各校進入備戰狀態，高雄市五福國中在學務處旁玄關搭兩頂防疫帳篷，供生病或高燒不退學生入帳等候家長帶回就診。嘉義市府採購「新風換氣系統」，加裝於全市公立國中小教室，保持室內通風性。

上課方面，體育首當其衝。台中一中校長林隆諺引述教育部規定，有冷氣的室內課程，全程戴口罩沒問題，但體育課運動量大，戴口罩恐影響心肺呼吸狀況。

音樂課和樂隊也受衝擊，嘉義市南興國中為管樂隊學生設計個人帳篷「防疫蛹室」，學生進入後拉上拉鍊，便可練習吹奏樂器。

嘉義市南興國中採買露營帳篷，讓管樂班學生在內練習，避免吹奏時飛沫噴濺，每次使用完以酒精擦拭。（記者林伯驊／攝影）

高雄市教師職業工會理事長于居正說，政府規定家長不能入校園，要請教師依序把全班小學生帶進教室，對教師來說有難度，已向學校及教育局建議，採彈性、實聯制等配套，讓新生和幼兒園家長至少把學童送到教室外，以免開學日變成哭聲四起的災難日。

開學在即，基層教師要面臨嶄新的班級經營挑戰，還得向上應付多變的政策和指令，以及家長的種種關心，若能對抗疫情，大家願意共體時艱，就怕萬一出現破口，還得承擔各界的壓力。