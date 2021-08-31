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高端未揭露排除對象 議員批「若接種死陳時中睡得著」

台灣新聞組／台北31日電
高端疫苗接種「爽約率」逐日攀升。（圖：台中榮總提供）
高端疫苗接種「爽約率」逐日攀升。（圖：台中榮總提供）

高端二期試驗排除慢性病等19種對象，正式開打卻未排除相關對象，對此，台北市議員王鴻薇在臉書批評，這類對象打完高端後死亡，「陳時中你睡得著嗎？」

媒體報導高端疫苗臨床試驗爆出受試者同意書上排除19類對象，但衛福部僅公告懷孕婦女等2項，遭學者質疑未明確告知就開打，恐損及民眾知的權利。衛福部長陳時中30日承諾，會在網路上公開所有臨床試驗的排除對象，但不會列入仿單。

陳時中表示，臨床試驗都有根據一定的法規，國際上都是這樣遵從，排除19類對象是為試驗公平性，讓審查時可以更具解讀性，目前包含AZ、莫德納、BNT也是如此，但不代表接種時的禁忌症，或是不能接種的對象。

王鴻薇說，高端二期試驗排除項目高達19種對象，根據他所掌握的高端二期試驗排除條件，第11項，惡性腫瘤病史且接受治癒療法後仍有復發風險，或目前確診為癌症或接受癌症治療，不包括鱗狀及基底細胞皮膚癌，和已治療的子宮頸原位癌，可依試驗主持人判定。

另外，第16項，自願受試者患有持續的急性疾病或嚴重醫療狀況，例如心血管，如紐約心臟學會第三或第四級，以及精神病症，如酗酒，藥物濫用。

王鴻薇指出，按照高端二期排除對象，亦即癌症病患和吸毒者都沒有進行試驗，所以不要說高端對這兩種人有沒有辦法產生抗體，甚至連安全性都沒有數據。

王鴻薇表示，疫苗的臨床試驗，除了需確認有療效，安全性更是首要考量，從試驗開始，一直到上市之後，都需持續關注是否會對人體產生不良反應，輕微的像是接種部位會產生局部紅腫、疼痛等情形，或是有發燒、頭痛、倦怠感，嚴重的可能產生神經學相關症狀、嚴重過敏反應等，這些都是研究單位必須收集的重要數據，以保障接種者的安全。

王鴻薇指出，目前高端施打後通報死亡名單中，按指揮中心說法，有胰臟病患者、有吸毒者，這兩種人根本不在高端二期試驗中，但衛福部給予高端EUA並沒有排除這些人，甚至把不在試驗名單中的人口仍然納入高端公費接種名單中。試問，衛福部在高端根本沒有數據之下，如何可以草率對民眾施打高端。

王鴻薇表示，全世界都知道，目前所有疫苗只有BNT可以施打在12至17歲族群。就是因為只有BNT有這個族群人口的試驗，可以掌握施打在這族群的安全性和有效性。

王鴻薇質疑，政府竟然連最基本的安全性資料都付之闕如下，只憑陳時中一句「被排除對象不代表不能打」，這是為疫苗安全性把關的態度嗎？當看到胰臟癌病患和吸毒者在打高端後通報死亡，「陳時中你睡得著覺嗎？」

另高端疫苗開放接種後，傳出6起死亡事件，國民黨立院黨團昨指出，攸關民眾求償的「預防接種受害救濟審議小組」(VICP)中，發現承接高端研究計畫的醫師、民進黨前不分區立委林靜儀在列，批評是球員兼裁判。

高端疫苗 陳時中 癌症

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