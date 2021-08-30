加0破功 台本土+13降級止步 新北家庭群聚10染疫

新北市29日增加11例，且終止連4天零感染源新增，民眾逛街緊戴口罩。(記者葉信菉／攝影)

連續兩天本土「零確診」破功。指揮中心昨日公布台灣新增13例本土確診，其中11例來自新北市、2例為台北市。昨日公布的本土確診病例，讓原本已趨於平靜的疫情 再起波瀾、打破過去兩天零確診，更創下過去25天以來確診人數高峰。原本外界期待，二級警戒降為一級的可能性也因此暫時打住。

指揮中心自7月27日起將三級警戒降為二級，但台灣疫情自8月4日出現20位本土確診數之後，指揮中心後續每天公布的本土確診人數多在個位數，8月25、27、28日三天更是零確診。

不過，新北市昨日一口氣增加11例新冠肺炎確診，其中，三峽家庭群聚案多達10例，市長侯友宜在記者會說明，10人有9人Ct值在30以上，不光是三峽群聚，近來幾起確診Ct值都很高，呼籲中央面對此現象。

據了解，三峽這戶人家是原住民家庭，12人同住於20多坪公寓；指標個案為案16072的50多歲男主人，6月16至7月1日住院，住院期間多次採檢均為陰性，最近因胃痛要去醫院照胃鏡，本月27日進行檢查前PCR陽性，同住的妻子及四名小孩、妻妹夫妻及兩名小孩等九人確診，收治醫院隔離。確診者年齡最小2歲、最長50多歲，全家僅剩一名小朋友及一名友人未染疫。

指揮中心發言人莊人祥指出，三峽家庭群聚案正進行相關疫調，由於該群聚個案Ct值偏高，都超過30，推測感染時間較久，將檢測抗原以釐清感染時間點。

由於本土疫情過去兩天都出現零確診，指揮中心指揮官陳時中 日前被問到是否二級警戒可降為一級時強調，防疫 成績必須維持住，加上疫苗涵蓋率增加，才有降級可能。

陳時中昨日公布最新疫情，卻出現新增13例本土病例。陳時中強調，病毒不會憑空來，一定有源頭，要持續調查，不過目前沒有什麼加嚴的措施，只是既有的規定要落實，提醒民眾不需要增加感染風險，要做好基本防疫。

對於確診者重回兩位數，總統、蘇揆都很緊張，強調大家防疫不容大意鬆懈。陳時中表示，這屬於典型家庭群聚案例，因家庭環境較擁擠而導致家人間相互傳染；雖然爆發該起家庭群聚，但不會取消家人在外用餐共桌不需隔板及梅花座等防疫規定。此外，該群聚事件中多名學童染疫，提醒學校務必落實防疫行動，師生均需戴口罩。

另一方面，繼政府自購的26.5萬劑AZ疫苗日前到貨後，指揮中心昨日宣布，捷克政府捐贈給台灣的3萬劑莫德納疫苗也於昨日下午抵台。