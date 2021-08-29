找BNT談判明年為台保留3千萬劑 郭台銘：獲不錯回應

鴻海創辦人郭台銘。本報系資料照片

鴻海創辦人郭台銘 赴歐洲「催貨」成功，台灣 中央流行疫情指揮中心本周證實月底將到貨一批BNT疫苗 。郭台銘今晚在臉書表示，隔離期間看到BNT疫苗3小時內預約近200萬人，18至29歲年輕人及大學生成疫苗孤兒等新聞。他已向BNT公司表達優先處理台灣今年採購疫苗提前到貨，以及明年為台灣保留3000萬劑的額度，目前獲得不錯的回應，盼政府能「有備無患」勝於「量出為入」，讓疫苗供應不斷鏈。

郭台銘表示，因應時機，他已向BNT試探詢各國明年疫苗供應的期程及數量等問題，希望如果台灣有考慮繼續採購的情形下，能優先處理台灣今年採購剩餘數量提早到貨，以及明年疫苗是否能為台灣保留3000萬劑的額度，目前獲得很不錯的回應。

郭台銘表示，隔離期間看到BNT預約3小時內近200萬人、三峽家庭群聚感染10人、機師打了二劑AZ仍遭突破感染、18到29歲年輕人及大學生成疫苗孤兒，讓他覺得肩上的責任更加重大；很高興在大家的合作下搶到這批疫苗，希望9月初能分兩批到達。對他來說，有沒有「復必泰」的字樣都不重要。

郭台銘進一步表示，他希望至少到11月都能以每周大約7、80萬劑抵台，期望能讓台灣各年齡層都有機會施打，以「想打的人陸續打得到，疫苗供應週週不斷鏈」為目標，盡力達成群體免疫，BNT到貨過程也許會受品質檢驗流程、歐盟出口審批、運輸排程等影響，但他一定盡全力達成目標。

郭台銘指出，今年已被承諾到貨數量大約是800到900萬劑，因此還要加把勁來協商後續的數量可否順利完成，若能夠增加，當然維持每周到貨的數量希望再提升。

針對台灣未來的疫苗政策，郭台銘建議，為對抗變異種病毒，已有多個國家表明規畫接種第三劑，再加上疫情朝向流感化發展，還要加上考慮各個疫苗廠供貨穩定度，如今疫苗採購策略應以「有備無患」來思考。

郭台銘表示，面對全球性的需求，供需落差的預期心理會造成不理性的囤貨，在疫情為之狀況下，各國仍不會放鬆買疫苗的行動，所以不存在買太多或買太早的想法，「有備無患」勝於「量出為入」，更要深入分析影響各疫苗廠供貨穩定度的原因，才能做出判斷而不只依賴對方的承諾。

他說，國際間至少都要在6到8個月前提出採購意願，不僅有助加速前面的供貨期程與速度，也能進一步協商確保供應不斷鏈，可預期的到貨期程有助於計畫性施打，減少民怨。

郭台銘最後說，在這場全球搶疫苗的大戰中，他不過只是一個為了台灣站在最前缐的老兵，心中並沒有個人利害與榮辱，所做所為只為希望有足夠的疫苗盡快來到台灣，讓大家能夠免於疫情的恐懼，「余願足矣，天佑台灣」。