年輕族群淪疫苗孤兒？民意反彈 英系發聲搶功

台灣疫苗不足，英系立委再發聲明，似乎忘了誰使致之。（記者黑中亮／攝影）

台灣疫苗 不足，民進黨 英系立委發出聲明，主張應讓18歲到20歲的族群也能同步優先預約接種，以免淪為疫苗孤兒。有英系立委指出，面對青年支持者的陳情，「不能支持18歲投票權，卻不關心他們還打不到疫苗。」並表示英系是力挺蔡英文總統，此次呼籲是反應民意，但並無與蔡總統討論。

指揮中心指揮官陳時中昨天表示，18、19歲可打AZ及莫德納疫苗，只是尚未開放到這個年齡層。對於接種對象的安排，他坦言「非常痛苦」，每一個年齡層都有需要打疫苗的考量；高齡者染疫風險高，大多數國家都是從高齡者開始施打，台灣也採取同樣模式。陳時中表示，對於18歲到19歲沒有打到疫苗，指揮中心已經注意到，會思考如何平衡。

「阻擋者」化身「爭取者」 臉不紅氣不喘

外界批評，英系立委「聯合聲明」再出手，這次打著為18、19歲青年族群請命打BNT名義。但只要稍有記憶就不難發現，蔡政府對BNT疫苗的態度起初十分消極，如今不僅同意了當初自家人口中的「統戰疫苗」復必泰進口，民進黨內如今還為要給誰先打，陷入話語權、搶功之爭，前後對照，實為諷刺。

批評指出，BNT交易案一路下來，民進黨政府是阻礙者的角色早已是司馬昭之心，民進黨立委王定宇甚至用「做了一個夢」影射復必泰不等於BNT，且有統戰色彩。如今眼看民意難擋，綠委搖身一變，從「阻擋者」想化身「爭取者」，髮夾彎過得又快又急，卻臉不紅氣不喘，不禁讓人感嘆，若這些綠營民代們能更早替民眾請命，促成BNT早日來台，是否不致發生因疫情消逝的800條人命。

批評者認為，蔡政府近幾次重大施政決策有個共通點，即政治考量起初都凌駕民意之上，等到民意炸鍋再來大轉彎。每回政策大轉彎，把政府前後發言拿來對照，自相打臉狀況屢見不鮮，但真正覺得痛的卻是老百姓，蔡英文前天針對疫苗議題說的「把政治成見放下」，理應從自己決策圈做起。