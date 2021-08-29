遇Delta 專家：只打1劑和沒打差不多

指揮中心力拚第一劑新冠疫苗覆蓋率，但有專家認為只打一劑防不住Delta變異株。圖為疫苗接種。(本報資料照片)

台灣疫苗 不足，眾多打過第一劑者等不到第二劑，多數青壯族群更連一劑都還沒得打。指揮官陳時中日前表示，台灣疫苗涵蓋率年底可望達70%。但台大兒童醫院院長黃立民表示，只打一劑疫苗若碰到Delta變異株 ，「有打和沒打差不多」，主張要優先打兩劑。

中華民國防疫學會理事長王任賢則表示，台灣疫苗不足，優先提高一劑施打率是對的，明年寄望二代疫苗來台。包括莫德納、BNT等大藥廠，已開始研發或進行二代疫苗人體試驗，要對抗Delta變異株，明年打新的二代疫苗，才是最佳選擇。

近期陸續有75歲以上長者接種第一劑滿10周，等打第二劑，但陳時中昨仍堅持，現階段還是規畫先達到第一劑涵蓋率。被問及是否晚於12周？陳時中說，希望12周內起完成接種，但也不排除再延長間隔。

黃立民表示，目前全世界流行的主要新冠疫情 主要是Delta變異株，不管是美國、歐洲或亞洲的日本等國家，最近疫情再起，都是感染Delta變異株。他說，如果流行的還是原始武漢株或英國變異株，確應先提高疫苗覆蓋率、讓更多人能打到一劑，但現在狀況完全不同，疫苗政策也要隨著國際疫情調整。

「打完兩劑保護效果都已經降很多，何況只打一劑。 」黃立民指出，海外已發現，現有各廠牌疫苗對Delta變異株的保護效果都降很多；感染Delta變異株的重症率和死亡率，比武漢株和英國株更高。

王任賢則表示，台灣的最大問題是拿不到疫苗，因疫苗不足，先讓更多人能打到第一劑是對的。美國近期平均一天新增15萬例確診個案，但重症醫療體系卻不像之前疫情大爆發時崩潰，代表Delta變異株已流感化，「要學習和病毒共存，第一劑先鋪好鋪滿」。

但黃立民說，海外重症醫療體系沒有因為Delta變異株崩潰，不代表病毒變弱，重症醫療體系未崩潰，可能是疫情已出現近兩年，醫界應對得比較好。