台灣疫情再+0 目前沒降級打算 疫苗到貨 BNT上平台

台灣自購的26.5萬劑AZ疫苗27日從韓國運抵台灣，疫苗卸下後海關人員機邊執行驗放程序。記者鄭超文／攝影

台灣 27日本土確診病例3天內兩度「+0」，指揮中心指揮官陳時中 表示非常高興，但強調並非以「清零」為目標，目前沒有降級打算，全力提高疫苗覆蓋率，疫情警戒才可能降級。國內第6批自購AZ疫苗共26.5萬劑，27日順利抵台，加上近期陸續有疫苗到貨，疫苗登記平台將於28日下午2時重啟，納入BNT疫苗為新選項。

本周被稱為「疫苗黃金周」，除了自購AZ疫苗26.5萬劑，BNT疫苗近200萬劑，捷克捐贈3萬劑莫德納疫苗也即將抵台。

台灣開放第6輪接種高端疫苗 ，預計第7輪將提供AZ疫苗。部分長者施打第一劑AZ疫苗滿10周，也將面臨必須施打第二劑，陳時中表示，AZ疫苗將以擴大第一劑施打量能為主，但也會保留第二劑疫苗給長者施打，「目前仍在確保疫苗能夠確實抵達」。新一輪疫苗施打規畫會在這兩天公布。

BNT疫苗自9月、10月，逐月都有疫苗抵台，第一批提供校園12至18歲學生施打，比照流感簽署家長同意書。透過班級分批施打，教育部也會提供防疫假，讓接種學生在施打當天及隔一天請假。後續到貨的疫苗，依照抵台數量優先提供1類至10類族群，依人口年齡別往下施打。

至於開放BNT疫苗作為意願登記，是否會影響高端打氣。陳時中表示，會關心民眾打的意願是否提高，及提供疫苗是否能滿足大家需要，其他問題不在考量。

近期疫情趨緩，陳時中表示，雙北已降為中風險區域，8月31日起，雙北比照其他縣市規定開放長照機構探視，包含探視的方式需3天前陰性證明，落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚），每次探視不能超過3人，全程戴罩。

台灣自購AZ疫苗26.5萬劑，27日從韓國送抵台，效期至今年12月7日，為每瓶10人份包裝，食藥署預計最快9月3日完成封緘檢驗放行。目前向AZ藥廠訂貨的疫苗1千萬劑，已來267.4萬劑，加上日本贈送疫苗，總計超過600萬劑疫苗。