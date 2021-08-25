我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

冷眼集／政府拿人命拚另類第三期試驗？

記者陳雨鑫、李光儀
高端疫苗施打第二天，新光醫院設在台北市科教館疫苗接種點，場面冷清，預約人數僅第一天的一半。（記者蘇健忠／攝影）
高端疫苗施打第二天，新光醫院設在台北市科教館疫苗接種點，場面冷清，預約人數僅第一天的一半。（記者蘇健忠／攝影）

以「免疫橋接」取代第三期臨床試驗，高端疫苗首創世界紀錄，在諸多爭議聲中上路，已屬先天不足；豈料，開打後第二天竟傳出兩例疑似猝死個案，更是後天不良。其中，猝死作家更是「高端擁護者」，日前才在臉書貼文「支持國安工業高端，而且科學證實高端最有效也最安全」，政府如未謹慎處理，恐讓人民對於國產疫苗信心崩盤。

一位作家猝死，帶給國產疫苗什麼警訊？生技業者直指，重點不在「猝死案例是否高端疫苗導致」，而是「為何政府不等三期臨床再給緊急授權」？國際疫苗之所以要做第三期臨床，就是要在放大實驗規模後，盡量找出所有可能異常反應；AZ疫苗進行第三期臨床實驗時，就曾發現第二期臨床沒有發現的「急性脊髓炎」案例，後來還導致臨床中止一段時間。

理論上，臨床人數愈多，能找出的異常情況愈多，能「排除相關性」的情況也愈多；如果沒有作三期臨床就草率上市，只要是二期臨床沒有排除的異常反應，變成大多數異常狀況都可能會被「懷疑」是疫苗引起，當然也會加重疫苗的可信度和安全疑慮。

所有疫苗在接種後，面臨最大挑戰為不良反應通報，小至手麻、大至死亡，2009年七歲劉小弟弟接種H1N1疫苗後，全身出疹，死於敗血症與腦幹出血，當時掀起一股反疫苗風潮，嚴重拖垮疫苗接種，儘管事後證明與疫苗無直接關係，但已經重創民眾國產疫苗的信心。

人民對於疫苗接種始終存有矛盾，AZ疫苗今年3月開打之初，就爆出血栓可能副作用而一度乏人問津，在爆發本土疫情後，AZ頓時成為搶手貨。但等到莫德納疫苗抵台後，AZ又因眾多疑似死亡個案而被打成次等疫苗。雖然政府一路護航，但高端疫苗處境更為艱辛，連續加開登記，才提高預約接種人數，但爆出死亡案例後，疑慮再起。

疫苗是攸關生命安全的高度專業，一點都不容兒戲，更不該拿民眾健康來拚「另類的第三期試驗」，太過頭的政治大內宣，只會被外界質疑，是否在為國產疫苗衝業績？5月本土疫情破口，防疫政策大漏洞，付出的代價是800多條人命，這場生命教訓殷鑑不遠，決策高層應該好好三思。

疫苗常見副作用比一比
疫苗常見副作用比一比

高端疫苗 猝死 疫情

上一則

追黨產和解首例 中影付國庫9.5億

下一則

開打僅2天 2人打高端後猝死 藍促立刻停打

延伸閱讀

「打疫苗 領100元」 吸引逾10萬紐約客接種

「打疫苗 領100元」 吸引逾10萬紐約客接種
部分家長盼孩子接種 FDA：12歲以下勿打輝瑞疫苗

部分家長盼孩子接種 FDA：12歲以下勿打輝瑞疫苗
CDC：疫苗遇上Delta 保護力降為66%

CDC：疫苗遇上Delta 保護力降為66%
輝瑞疫苗獲准 加州接種可望加速 正反拉鋸預料更激烈

輝瑞疫苗獲准 加州接種可望加速 正反拉鋸預料更激烈

熱門新聞

陸姓作家昨天在臉書分享打高端經歷，自認跟蔡總統同一梯接種「很榮幸」。(取材自臉書)

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

2021-08-24 01:41
圖為解放軍東部戰區陸軍海防某旅火力分隊7月1日舉行出征誓師大會。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍宣布 在台灣周邊海空域展開實兵演習

2021-08-17 13:23
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

2021-08-18 05:37
台灣被類比為阿富汗，前總統馬英九認為，台灣應該要有自我防衛的能力。圖為馬英九在往立法院出席「飛虎 陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會。（記者曾學仁／攝影）

今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

2021-08-18 02:30
鴻海創辦人郭台銘（左）、夫人曾馨瑩（右）與家人返台，由於防疫緣故，郭台銘與家人搭上防疫計程車離去，未接受媒體採訪。記者林伯東／攝影

郭台銘返台 未針對疫苗進度發言

2021-08-22 11:33
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。 路透

立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援

2021-08-23 08:42

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮