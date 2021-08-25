冷眼集／政府拿人命拚另類第三期試驗？

高端疫苗施打第二天，新光醫院設在台北市科教館疫苗接種點，場面冷清，預約人數僅第一天的一半。（記者蘇健忠／攝影）

以「免疫橋接」取代第三期臨床試驗，高端疫苗 首創世界紀錄，在諸多爭議聲中上路，已屬先天不足；豈料，開打後第二天竟傳出兩例疑似猝死 個案，更是後天不良。其中，猝死作家更是「高端擁護者」，日前才在臉書貼文「支持國安工業高端，而且科學證實高端最有效也最安全」，政府如未謹慎處理，恐讓人民對於國產疫苗信心崩盤。

一位作家猝死，帶給國產疫苗什麼警訊？生技業者直指，重點不在「猝死案例是否高端疫苗導致」，而是「為何政府不等三期臨床再給緊急授權」？國際疫苗之所以要做第三期臨床，就是要在放大實驗規模後，盡量找出所有可能異常反應；AZ疫苗進行第三期臨床實驗時，就曾發現第二期臨床沒有發現的「急性脊髓炎」案例，後來還導致臨床中止一段時間。

理論上，臨床人數愈多，能找出的異常情況愈多，能「排除相關性」的情況也愈多；如果沒有作三期臨床就草率上市，只要是二期臨床沒有排除的異常反應，變成大多數異常狀況都可能會被「懷疑」是疫苗引起，當然也會加重疫苗的可信度和安全疑慮。

所有疫苗在接種後，面臨最大挑戰為不良反應通報，小至手麻、大至死亡，2009年七歲劉小弟弟接種H1N1疫苗後，全身出疹，死於敗血症與腦幹出血，當時掀起一股反疫苗風潮，嚴重拖垮疫苗接種，儘管事後證明與疫苗無直接關係，但已經重創民眾國產疫苗的信心。

人民對於疫苗接種始終存有矛盾，AZ疫苗今年3月開打之初，就爆出血栓可能副作用而一度乏人問津，在爆發本土疫情 後，AZ頓時成為搶手貨。但等到莫德納疫苗抵台後，AZ又因眾多疑似死亡個案而被打成次等疫苗。雖然政府一路護航，但高端疫苗處境更為艱辛，連續加開登記，才提高預約接種人數，但爆出死亡案例後，疑慮再起。

疫苗是攸關生命安全的高度專業，一點都不容兒戲，更不該拿民眾健康來拚「另類的第三期試驗」，太過頭的政治大內宣，只會被外界質疑，是否在為國產疫苗衝業績？5月本土疫情破口，防疫政策大漏洞，付出的代價是800多條人命，這場生命教訓殷鑑不遠，決策高層應該好好三思。