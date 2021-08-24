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台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

台灣年輕人捧場高端疫苗 有人接種秒倒地

台灣新聞組／綜合24日電
高端疫苗23日開放施打，長庚醫院負責的台北田徑場施打站，有不少年輕人前往接種。（記者曾原信／攝影）
高端疫苗23日開放施打，長庚醫院負責的台北田徑場施打站，有不少年輕人前往接種。（記者曾原信／攝影）

高端疫苗開打，各地零星傳出接種後不適案例，桃園市有三人出現疑似不良反應，30歲外籍賽姓女子打完直接倒地，撞傷頭部、膝蓋，47歲畢姓男子出現高血壓、呼吸急促、暈眩等現象，曾有暈針紀錄的26歲王姓女子接種後昏倒；高雄也有一名20多歲男子接種後暈眩倒地，所幸四人均無大礙，昨天都已返家。

擋國際疫苗護航國產？ 陳時中動氣否認

此外，有立委質疑疫情指揮中心至今不願派員向美國催貨莫德納疫苗，是為護航高端疫苗。衛福部長陳時中昨有點動氣，強調這樣說法完全沒意義，並指高端目前並非多到打不完，根本沒必要阻擋國際疫苗來護航高端。

第六輪公費疫苗接種由高端疫苗登場，指揮中心放寬20歲以上民眾皆可接種，各大接種站施打隊伍中，有許多年輕臉孔。21歲、還是學生的李先生說，開學倒數，有什麼疫苗就打什麼，支持國貨；25歲沈先生在台北榮總接種，他說陪病月餘，苦等不到疫苗，只好選擇高端。

也有人留下手臂就是為了接種高端疫苗，屏東市60歲陳婦相信國產疫苗，認為「台灣研發，應會較適合台灣人的體質」。許姓台東市民也說，相信蔡英文也不敢冒險，對高端的信心建立在政府。新竹23歲謝姓補習班男老師認為網路不少文章在帶風向，質疑高端效力，「總統都帶頭打，應該不需要擔心」。

昨天有人接種後不適，陳時中於直播記者會中指出，可能因為暈針導致血壓低、心跳快，就醫觀察後無大礙，都已返家。他提醒，打針本身幾乎是沒有感覺，接種時不要太緊張，慢性病病況不穩民眾暫緩接種。

高端疫苗 陳時中 高血壓

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