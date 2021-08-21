台增本土確診2例、1死 延長二級警戒至9月6日

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、教育部高等教育司司長朱俊彰、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台新增10例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 指出，這兩天疫苗打的相對少，將近3萬4000多人，人口涵蓋率39.56%，劑次人口比達46，截除隔離人數達1萬3500多人，達92.4％，全國延長二級警戒至9月6日。

指揮中心表示，今日新增之2例本土病例，均非居家隔離期間檢驗陽性者，為新北市40多歲男性及50多歲女性，分別於8月16日及8月19日發病；其中1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說，今日新增1例死亡個案(案9244)，為60多歲男性，具慢性病史，無相關接觸史，5月25日出現發燒、流鼻涕等症狀，5月28日就醫採檢，檢驗陽性後於6月1日住院治療，6月2日確診，6月12日死亡。

台新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月19日累計公布14698位確診個案中，已有13581人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.4%。

指揮中心說，今日新增8例境外移入個案，為7例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國 (案16018)、印度(案16019)、印尼(案16020至16022)、南非(案16023)、日本(案16024)、阿爾巴尼亞(案16025)入境，入境日介於8月18日至8月19日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

台新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。（圖：指揮中心提供）

台新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前台累計2472606例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2455074例排除)，其中15916例確診，分別為1367例境外移入，14496例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

全台延長二級警戒至9月6日。（圖：指揮中心提供）

全台延長二級警戒至9月6日。（圖：指揮中心提供）