我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

目睹金山VTA槍擊案瞬間 倖存員工「受創傷」自殺亡

台增本土確診2例、1死 延長二級警戒至9月6日

記者謝承恩／台北報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、教育部高等教育司司長朱俊彰、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、教育部高等教育司司長朱俊彰、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台新增10例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，這兩天疫苗打的相對少，將近3萬4000多人，人口涵蓋率39.56%，劑次人口比達46，截除隔離人數達1萬3500多人，達92.4％，全國延長二級警戒至9月6日。

指揮中心表示，今日新增之2例本土病例，均非居家隔離期間檢驗陽性者，為新北市40多歲男性及50多歲女性，分別於8月16日及8月19日發病；其中1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說，今日新增1例死亡個案(案9244)，為60多歲男性，具慢性病史，無相關接觸史，5月25日出現發燒、流鼻涕等症狀，5月28日就醫採檢，檢驗陽性後於6月1日住院治療，6月2日確診，6月12日死亡。

台新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中...
台新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月19日累計公布14698位確診個案中，已有13581人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.4%。

指揮中心說，今日新增8例境外移入個案，為7例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(案16018)、印度(案16019)、印尼(案16020至16022)、南非(案16023)、日本(案16024)、阿爾巴尼亞(案16025)入境，入境日介於8月18日至8月19日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

台新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中...
台新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。（圖：指揮中心提供）

台新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中...
台新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前台累計2472606例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2455074例排除)，其中15916例確診，分別為1367例境外移入，14496例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

全台延長二級警戒至9月6日。（圖：指揮中心提供）
全台延長二級警戒至9月6日。（圖：指揮中心提供）

全台延長二級警戒至9月6日。（圖：指揮中心提供）
全台延長二級警戒至9月6日。（圖：指揮中心提供）

全台延長二級警戒至9月6日。（圖：指揮中心提供）
全台延長二級警戒至9月6日。（圖：指揮中心提供）

疫情 美國 陳時中

上一則

張亞中如同唐吉訶德 不為勝選妥協

下一則

發鈔成本比發振興券高？柯文哲酸羅秉成：該測智商

延伸閱讀

促打高端 罕見3度開放疫苗預約

促打高端 罕見3度開放疫苗預約
蘋果基金將解散 1232萬美元萬捐30機構

蘋果基金將解散 1232萬美元萬捐30機構
妮可基嫚獲豁免檢疫 香港議員質疑：高人一等？

妮可基嫚獲豁免檢疫 香港議員質疑：高人一等？
台增本土確診6例、1死 2例關聯不明、疫調中

台增本土確診6例、1死 2例關聯不明、疫調中

熱門新聞

源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20
圖為解放軍東部戰區陸軍海防某旅火力分隊7月1日舉行出征誓師大會。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍宣布 在台灣周邊海空域展開實兵演習

2021-08-17 13:23
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

2021-08-18 05:37
台灣被類比為阿富汗，前總統馬英九認為，台灣應該要有自我防衛的能力。圖為馬英九在往立法院出席「飛虎 陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會。（記者曾學仁／攝影）

今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

2021-08-18 02:30

超人氣

更多 >
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬