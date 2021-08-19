開學在即隔板缺貨 學校有錢買不到

教育部要求學生用餐須架隔板，但多校反映隔板被搶購一空，且價格飆漲。(記者趙容萱／攝影)

後疫情時代引爆隔板之亂。日前餐飲業開放內用，一度出現隔板價格攀升和缺貨窘境，如今開學在即，教育部 要求學生用餐須架隔板，換不少學校反映隔板早被搶購一空，「有錢也買不到」；澎湖縣昨起則實施餐廳內用免隔板，台東縣卻為「南迴藝術季」活動聚餐沒隔板致歉。

教育部以一位學生100元(台幣，下同，約3.5美元)計算，編列3億400多萬元讓學校購買防疫 物資，包括隔板、快篩試劑、備用口罩及酒精等。但不少學校反映，其中隔板補助最高80元，但市售透明隔板早已喊價到上百元。國民黨立委林奕華質疑，這筆防疫物資經費連買隔版都不夠。

教育部說，防疫物資應是中央、地方共同努力，學生用餐隔板材質、尺寸無特殊規定，珍珠版、PP瓦楞版也可阻絕飛沫，若能保持社交距離 就不需使用隔板。教育部將再視需求擴增補助經費。

六都均補助公私立學校購買隔板，但台南市不補助私校。台中市長盧秀燕說，市府編列3000多萬全面補助隔板。新北市教育局長張明文說，9000多萬經費本周核定；針對有家長收到學校通知要自行購買，會由各校通知學生及家長由學校統一採購。

不僅校園引爆隔板之亂，澎湖縣昨起實施餐廳內用免隔板、社交間距。業者說，隔板撤除，業績上升，但也有民眾憂心放寬後恐出現防疫破口。縣府指政策經評估，澎湖疫苗覆蓋率八成，在防疫、經濟間找到平衡點。

但指揮官陳時中說，二級警戒開放內用仍須保持社交距離，強調「這段期間仍要把該做的事情做好，否則一旦有疫情發生就非常遺憾。」中央與地方的公告是否有扞格之處，要進一步釐清。

台東縣卻因「南迴藝術季」戶外自助餐未保持社交距離、設置隔板挨批。縣府昨道歉，並依最高額度開罰主辦單位文化處30萬元；縣長饒慶鈴在臉書貼文說，有錯就檢討，未來舉辦任何活動會採高防疫規格。