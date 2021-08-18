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柯文哲拍板 北市9月1日實體開學

記者林麗玉／台北18日電
柯文哲說，台北市高中以下學校、幼兒園9月1日一定會如期開學。(取材自直播)
柯文哲說，台北市高中以下學校、幼兒園9月1日一定會如期開學。(取材自直播)

台北市長柯文哲疫情期間拋出「線上線下混合班」引發熱議，隨著疫情趨緩，台北市副市長蔡炳坤17日宣布，台北市高中以下學校、幼兒園9月1日一定會如期開學，並採實體開學為主。課程將全程不脫口罩，包括直笛課改音樂欣賞、老師示範；體育課也配合中央指引，例如籃球暫不開放上課。

另外，市府也推估，會有10%至15%學生會請防疫假(在家學習)，針對這些學生，北市府也規畫線上教學班、同步與老師課堂學習、線上實體混合等3個方向讓學生在家學習。

蔡炳坤表示，市長柯文哲先前就指示局處規畫學生開學相關指引，若疫情三級警戒就是採線上準時開學；但若疫情為一、二級警戒，原則就是實體開學為主，目前9月1日若疫情沒有相關改變，台北市9月1日一定會如期開學，採實體開學為主。

而針對9月1日高中以下學校開學，恢復上實體課程，教育部宣布開學準備指引草案，嚴格規範教職員工應打完疫苗首劑滿14天或提供抗原快篩、PCR檢測陰性等才能入校，且每7天進行一次快篩或PCR，全校師生除飲食外，須全程配戴口罩，教室座位固定。

而開學在即，行政院長蘇貞昌曾允諾會在開學前讓所有老師都打到疫苗，但民眾黨立委高虹安說，高中以下教職員工仍有3萬多人未接種，且中央疫苗配發量與地方造冊人數有落差。教育部表示，第一階段已有九成教職員工接種疫苗，指揮官陳時中昨也承諾，會重新整理各縣市名冊及預約平台，讓教職員能陸續接種疫苗。

根據教育部統計，截至8月12日，高中以下學校（含幼兒園）教職員工第一階段已接種人數30萬6005人，接種率達90%。不過第二階段的代理代課教師、新進教師疫苗沒下文。據了解，第二波造冊名單約有3萬多名教師，且部分學校開學前夕才聘足代理教師，未接種名單恐會再增加。

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