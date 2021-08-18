新聞評論／蔡政府五倍券和疫苗搞黑箱 民怨如火

蔡政府強推五倍券與高端疫苗，引發人民怒火。(本報資料照片)

蔡政府強推五倍券與高端疫苗 ，前者漠視民間紓困 孔急，後者藉疫苗荒騎劫人民手臂；兩者效應加乘，民怨螺旋升高，並快速蔓延。五倍券在綠委造反與蔡總統干預下，行政院長蘇貞昌被迫讓步，全民領券免負擔；但五倍券決策反覆，暴露振興紓困的黑箱作業，與人民生活脫節。同樣讓民怨如火的是，政府疫苗分配的黑箱作業，加劇疫苗荒中的人心焦慮與不平。

外界對振興券的質疑，主要在行政部門可藉轉包宣傳等理由虛增成本，分肥周邊利益團體；這點，從審計部的報告即知疏弊。三倍券發行成本高達23億元，行政流程化整為零外包皆無公開程序，遭質疑圖利特定廠商。五倍券則面額及張數都增加，不僅增加發券成本，流通性更差，還要勞師動眾領取兌換。蔡政府舉債「花錢發錢」，花的是人民的納稅錢，如果行政流程繼續黑箱而不便民，人民當然火大。稍早衛福部對國內外疫苗的採購，經對比郭台銘等民間組織購捐疫苗的價格，明顯高到不合理的地步，還無法保證到貨及品質。這些，民眾豈能釋懷？

再看蔡政府對高端疫苗的偏袒，美其名為「扶植國產疫苗」，但從聯亞疫苗旋遭否決出局，即可知「扶植國產」只是「護航高端」的幌子。陳時中一開始即刻意壓低外購疫苗數量，又千方百計拖延郭董等民間團體購捐ＢＮＴ疫苗，目的即要把機會留給高端。好笑的是，在醫護及政府官員優先施打外國疫苗後，青壯世代的手臂只能押給審核過程有爭議的高端。如此私心充滿，誰能心服？

在疫苗之亂中，護航政策的利益集團逐一浮現。第一，是衛福部負責審議疫苗研發與分配的食藥署及疾管署，這些官員皆在疫情一爆發即造冊搶打進口疫苗，可見他們對國產的政治疫苗缺乏信心。

另一集團，是官方專家。從中研院院士陳培哲辭職事件可知，高端疫苗的緊急使用授權充滿政治力干預，審查委員與衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）多所重疊，疫苗業者的計畫主持人也廁身其中，自研自審兼指定人民施打。ＡＣＩＰ成員多屬台灣 疫苗推動協會，該會接下衛福部標案負責評估疫苗施打的不良反應，將影響日後申請藥證。

同一群人，藉不同身分和招牌，全程力挺高端；有學者兼政府顧問，又兼業者代言人，角色錯亂到令人眼花撩亂。尤其ＡＣＩＰ負責制定全國疫苗施打順序，卻違反國際常規將國人接種依政治需要排序，還不斷膨脹優先施打名單。這群人創造獨步全球的二期免疫橋接，明挺高端，暗搶ＡＺ、莫德納，真是白色巨塔之光。

紓困及疫苗之亂掀起嚴重社會矛盾，被剝奪感成為抗疫時期的集體精神創傷。環顧日韓星越澳等國，政府無不努力降低疫情造成的貧富差距，替國人爭取疫苗，修復經濟民生。對比之下，台灣民選獨裁在畸形防疫體制下豢養出各類特權團體，人道和公義被拋在腦後，民主和科學全成了弱肉強食的幫兇。