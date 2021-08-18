兜售高端遭爆料 吳釗燮裁示嚴懲

國民黨引外交部內部公文爆料，外交部向邦交國推銷高端疫苗。(圖：食藥署提供)

國產高端疫苗 有效性飽受質疑，國民黨 7月27日引外交部內部公文爆料，外交部向邦交 國推銷高端疫苗，恐影響邦誼，隔天卻遭民進黨團反批洩密影響國安。知情人士爆料，外交部長7月29日主持部務協調會議中也配合拍板徹查洩密。

根據外交部7月29日部務協調會議記錄，會中次長俞大㵢先回擊表示，該周國民黨召開兩次記者會，抨擊外交部向友邦兜售國產高端疫苗，外交部已即時回應，相關不實指控屬無中生有、以政治目的為出發點的無稽之談。

俞大㵢隨即強調，外交部電報遭部內人員「影送特定政黨」，用以攻擊外交部，不但不符公務倫理，也屬違法，必須嚴肅處理。俞提醒，外交部員工都屬國家公僕，儘管個人政治理念或有不同，仍須遵循公務倫理，依法行政。

部長吳釗燮隨即裁示，外交部絕對無法容忍，也不能原諒此種將本部公文（尤其是密等電報）外洩，並用以打擊本部的行為，已要求相關單位協助嚴查。外交部政風處即補充，政風處將主動調查，了解本案洩密等情形，相關公文已在陳核中。

根據會議記錄，外交部7月29日部務協調會議，不僅司長、處長級以上官員全數出席。吳釗燮對俞大㵢要求嚴查洩密發言明確予以肯定，卻未檢討兜售友邦高端疫苗的決策與作法是否失當。

國民黨團總召費鴻泰表示，一般國際認證疫苗須完成三期臨床試驗期中報告，但高端僅完成二期期中實驗，我國授予高端疫苗緊急使用授權（ＥＵＡ），疫苗有效性無法獲得確保，政府上梁不正，自然會有吹哨者看不下去。

費鴻泰說，國民黨揭露外交部「有計畫」向國外兜售高端疫苗質疑，外交部應正面回應獨厚高端原因為何，廉政署應介入調查有無圖利；若疫苗有效性出現問題，要如何對邦交國交代？現在外交部卻捨本逐末，先查誰洩密，擺明作賊心虛。