疫情來新高 台灣4702家、逾5.7萬人放無薪假

各業防疫措施陸續鬆綁，但無薪假人數本周又再攀升，旅行、餐飲住宿業仍是重災區。（本報資料照片）

台灣疫情 趨穩，各行各業防疫措施陸續鬆綁，無薪假人數上期好不容易略減，未料本周又再攀升。根據勞動部昨最新公布的無薪假統計，實施家數4702家，人數5萬7781人，一周內增255家、2449人，人數又創去年新冠疫情以來新高、家數也是有無薪假統計以來最高。

上周無薪假人數略降，原以為景氣有回溫趨勢，本周卻又上升。勞動部勞動條件司長黃維琛說，此次增加關鍵是包含旅行社在內的支援服務業，有1033家、7083人實施無薪假，較上周增97家、1393人，人數暴增二成四。

他分析，恐是因交通部針對旅行社的紓困方案7月底到期，但無新方案延續，旅行社用無薪假因應。有一家北部旅行社一口氣500多人放無薪假，是本期無薪假人數最多的事業單位。

旅行業者則指出，旅遊業復甦的速度較慢，必須要等到民眾信心完全恢復後，才會有出門旅遊的意願，預估起碼要到年底才有機會看到國旅人數大量增加，而台灣旅遊起碼要苦等到明年，才會看到從業人員增加，預料旅行業近期放無薪假的情況恐怕難以好轉。

第二個增加較多的是住宿餐飲業，實施無薪假計1108家、2萬4346人，較上期增55家、1065人。黃維琛說，北中南各有一家大型旅館 實施無薪假，每間都有100多人。他分析，國旅出遊多往東部，都會型旅館主力是在國際觀光客，因境管未解生意清淡。