我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士宣布「大赦」阿富汗政府官員 籲重返工作崗位

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

疫情來新高 台灣4702家、逾5.7萬人放無薪假

記者陳宛茜、林海／台北17日電
各業防疫措施陸續鬆綁，但無薪假人數本周又再攀升，旅行、餐飲住宿業仍是重災區。（本報資料照片）
各業防疫措施陸續鬆綁，但無薪假人數本周又再攀升，旅行、餐飲住宿業仍是重災區。（本報資料照片）

台灣疫情趨穩，各行各業防疫措施陸續鬆綁，無薪假人數上期好不容易略減，未料本周又再攀升。根據勞動部昨最新公布的無薪假統計，實施家數4702家，人數5萬7781人，一周內增255家、2449人，人數又創去年新冠疫情以來新高、家數也是有無薪假統計以來最高。

上周無薪假人數略降，原以為景氣有回溫趨勢，本周卻又上升。勞動部勞動條件司長黃維琛說，此次增加關鍵是包含旅行社在內的支援服務業，有1033家、7083人實施無薪假，較上周增97家、1393人，人數暴增二成四。

他分析，恐是因交通部針對旅行社的紓困方案7月底到期，但無新方案延續，旅行社用無薪假因應。有一家北部旅行社一口氣500多人放無薪假，是本期無薪假人數最多的事業單位。

旅行業者則指出，旅遊業復甦的速度較慢，必須要等到民眾信心完全恢復後，才會有出門旅遊的意願，預估起碼要到年底才有機會看到國旅人數大量增加，而台灣旅遊起碼要苦等到明年，才會看到從業人員增加，預料旅行業近期放無薪假的情況恐怕難以好轉。

第二個增加較多的是住宿餐飲業，實施無薪假計1108家、2萬4346人，較上期增55家、1065人。黃維琛說，北中南各有一家大型旅館實施無薪假，每間都有100多人。他分析，國旅出遊多往東部，都會型旅館主力是在國際觀光客，因境管未解生意清淡。

台灣 疫情 旅館

上一則

韓催貨莫德納奏效 孫大千酸民進黨：吹牛不催貨

下一則

台帛泡泡新規 未打疫苗、入境不打疫苗者禁止入境

延伸閱讀

洛學區教職員未接種 將放無薪假

洛學區教職員未接種 將放無薪假
洛杉磯學區下令教職員10月15日前完成疫苗接種

洛杉磯學區下令教職員10月15日前完成疫苗接種
慘… 台4388企業、逾5.6萬人無薪假 連3周增萬人

慘… 台4388企業、逾5.6萬人無薪假 連3周增萬人
金融海嘯後最多… 台無薪假4.5萬人 單周暴增逾萬人

金融海嘯後最多… 台無薪假4.5萬人 單周暴增逾萬人

熱門新聞

性愛博士許藍方遭爆與人夫不倫。(取材自臉書)

台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照

2021-08-09 21:33
新加坡航空11日宣布，自25日起，每週將有3班台北往返美國洛杉磯的直飛航班，以空中巴士A350-900機型執飛。圖／新加坡航空提供

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

2021-08-11 08:22
源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20
九把刀(前)的岳母(左二)過世。(取材自臉書)

台作家九把刀57歲岳母 打完疫苗過世 忍痛解剖求答案

2021-08-11 01:46

超人氣

更多 >
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛
中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押

中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押