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來美打疫苗 北市8例返台確診

台灣新聞組／台北10日電
台北市長柯文哲表示，台北市有8個確診個案是曾在美國打疫苗。(圖：北市府提供)
台北市長柯文哲表示，台北市有8個確診個案是曾在美國打疫苗。(圖：北市府提供)

台灣因為疫苗不足，曾掀起一波來美國打疫苗兼旅行的熱潮。不過，台北市長柯文哲9日表示，北市從7月至現在，有8個確診是在美國打疫苗，結果回台灣確診，顯示在疫苗打下去到發揮作用前，在美國感染的機率還是滿大，台灣目前還是比較安全。

柯文哲表示，9日台灣境外移入個案有4例，但是全球確診高達63萬例、美國有9萬1648例，台灣儘管疫情控制，但是台灣外面的疫情卻在上升中，Delta病例感染還是相當強，台灣目前還沒有真正測試過，Delta病毒在台灣防疫系統的抵抗力。

柯文哲也說，一兩月前，有錢人到美國打疫苗，但從疫調數字看，台北市到美國打疫苗回來確診的竟有8例。柯文哲說，疫苗打下去要10至14天發揮作用，這些人一下飛機就打疫苗，不過現在美國感染每天有好幾萬例，感染的機率還是滿大，目前台灣比較安全。

北市8日公布確診足跡案15888，曾在8月2日早上前往內湖台北花卉批發市場，下午再到新湖三路的特力屋、HOLA特力和樂，以及大潤發內湖二店，並在大潤發內湖二店美食街的御宴鐵板燒用餐，晚間8時32分至9時32分，又到全聯松興店待1小時。

由於案15888為北市首例餐廳內用確診個案，CT值僅13，副市長黃珊珊說，還是要觀察接下來有無新增案例，相關解封及內用繼續與否採「穩健務實」、「機動調整」作法。

柯文哲也表示，北市開放餐廳內用後，截至目前為止共稽查1353間業者，其中有105家有缺失，像是員工量體溫書面監測紀錄不完整、環境及廁所清消書面紀錄不完整、實聯制不完整等3大主要缺失。

黃珊珊補充，有缺失的店家若複檢時仍未改善，最高將處1萬5000元台幣罰鍰。

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