新聞評論／好老闆？你沒吳秀梅 她有陳時中

衛福部內部人士表示，食藥署長吳秀梅(右)是衛福部長陳時中(中)的愛將，陳時中對吳開出的打疫苗名單照單全收。(本報資料照片)

台灣疫苗 荒再起，即使8日有10萬劑莫德納抵台，依舊不夠塞牙縫。不過，這對絕大多數中央政府官員都不是困擾，尤其是衛福部食藥署，不僅全署裡裡外外都打好打滿，本報系進一步披露，原來食藥署長吳秀梅把自己擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心（CDE）人員也都夾帶進去，早在第一波施打時國際疫苗就已打好打滿，難怪能夠有恃無恐幫高端護航。

食藥署編制600多人，但光是5月多造冊施打就高達1300多人，此事上月遭國民黨立委林奕華踢爆時，食藥署解釋這是因外包人員也納入所致。如果疫苗充足那也就算了，但當時台灣正處於本土疫情大爆發，偏偏是疫苗最為短缺的時候，一堆中央跟地方官員用擴大解釋「防疫相關」人員的方式，讓自己擠入第二類接種名單，第二類名單不斷膨脹的結果，讓真正應該排在優先順位的長者、重大傷病患者不斷被插隊往後排。

食藥署雖然隸屬於衛福部，但相較於負責疫調的疾管署，並非防疫的主力，危險性也沒那麼高，就算當中業務有一部分是與負責邊境點收、運送及封緘疫苗有關，也只占了極小部分，但食藥署造冊的人數與施打率卻比疾管署還多、還高，從編制內的全體員工到編制外的駐點人員、替代役全都納入，不只搶打還超打，接種比率竟高達169%，難怪會被立委批評是「監守自盜」的特權疫苗。

然而，當立委向食藥署進一步索取這1300多人名單各是在什麼單位、打了多少人，食藥署卻拖拖拉拉，經過多番周旋，終於不甘不願地交出資料，果然有貓膩。原來食藥署不只裡裡外外都造冊打了疫苗，居然連吳秀梅自己擔任董事長的醫藥品查驗中心近200人也納入，讓衛福部內部的人都看不下去直呼太扯。

吳秀梅的解釋是，他們也跟疫苗審查相關，更嗆記者「難道要我們業務都停擺嗎？」這下子大家才恍然大悟，原來食藥署不只整個署的業務都跟疫苗有關，連CDE也都跟疫苗有關。奇怪了，如果跟疫苗相關的業務量如此龐大、這麼多人的工作都會接觸到疫苗，怎麼台灣的疫苗永遠不夠打？疫苗荒也從來沒消失過。

至於CDE的業務在做什麼？原來主要是做疫苗跟藥品的審查，包括技術、計畫書及相關法規等，包括高端跟聯亞臨床試驗的計畫與資料，會先送給查驗中心審閱評估，再通知食藥署，經衛福部審查通過才可啟動試驗。換言之，絕大多數的業務都是書面審查，即使有第一線人員，也是比率極少。

8日下午指揮中心記者會陳時中 被問及此事時，他照例又是實問虛答一番，只說CDE也會負責藥品核准工作，不符合資格的當然不行，有講等於沒講。至於為何食藥署能夠這麼有力，原來有個好老闆叫吳秀梅，更關鍵的是，吳秀梅還有個好老闆叫陳時中，因為吳秀梅是陳時中的愛將，所以陳時中對她開出的名單不管合不合理全都照單全收。

此刻全台還有六成多的人連第一劑疫苗都還打不到，原因很簡單，那是因為他們的老闆不叫吳秀梅。