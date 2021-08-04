＋16本土2死 新北爆院內感染 嘉義工廠群聚擴大

台北101購物中心美食街。（中央社）

指揮中心公布台灣 新冠疫情，3日新增16例本土病例及三例境外移入，另新增兩名死亡個案。指揮官陳時中 說，雖然新北市案例較多，但個案皆來自同一群聚，匡列採檢、隔離接觸者。

雙北內用開放首日，報復需求出籠，饗賓餐旅集團昨日宣布，原預計11日開放內用，提前在8月7日全面開放；而飯店龍頭晶華、寒舍集團等父親節的訂位暴增、滿席率近九成，乾杯集團有八成、王品約六成、豆府也有五成。餐飲業者表示，這次降級開放，限制相對嚴格，大方向分兩個條件，除用餐距離的限制外，一家店最多不能超過50人，所以想要用餐還是先訂位比較安全。

雙北昨起開放餐廳內用，但台北101昨天下午卻傳出商場有一名員工確診，昨晚6時閉館清消，今停業一天，5日重新營業。新北某小型醫院也傳出院內感染，因一名病患1日確診，經擴大匡列採檢，發現曾接觸該病患、且住在同一宿舍的四名外籍看護，也呈現PCR陽性，另有五名病人PCR陽性，預計今天公布，已將該病房全面隔離清空，控制傳播鏈。

台北101表示，該店櫃員工最後入館上班日為7月28日，當晚101曾全館例行性大消毒，與該店櫃同日上班的五位員工皆停止上班並居家隔離，目前狀況良好。

新北板橋某醫院傳出群聚感染，新北市衛生局長陳潤秋僅表示，某醫院照護長期依賴呼吸器病患，因一名病人（案15792）在8月1日確診，擴大匡列採檢，發現曾接觸該病患、且住同一宿舍的四名外籍看護，PCR陽性，第一時間通報CDC防疫醫師與北區指揮官處理。

桃園市新增五例本土個案，為社交活躍圈個案釀成家庭群聚案，家庭中染疫長輩皆打過疫苗 ，另有一名十多歲個案曾到補習班上課，匡列19名師生居隔採檢，補習班停課兩周。

嘉義縣工廠群聚染疫昨天增加兩例，為一名確診員工的75歲祖母及十個月大的妹妹，祖母雖打過一劑疫苗仍然染疫，此群聚染疫已有13人確診，病毒確定為英國Alpha變異株，縣長翁章梁說，四天來擴大篩檢1700人都陰性，現在談解封、開放餐飲內用還言之過早，6日再評估及宣布；台南市府昨天公布新北市案15816在台南的足跡，曾在餐飲店用餐，衛生局持續追蹤。

高雄市長陳其邁近日公布五起確診案例，這些確診者曾在大台北地區與代號X men的多名友人聚會；台北市衛生局表示，經與高雄市及中央聯繫後，確認活動地點並非在台北市，確診者或接觸者也沒有台北市個案。