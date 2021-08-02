高端EUA審查紀錄公布 藍委續質疑 綠委：別再指責黑箱

台食藥署公布高端疫苗EUA審查會議紀錄。記者楊雅棠／攝影

台灣高端疫苗 EUA審查過程爭議不斷，台衛福部食藥署2日終於公布「去識別化」會議紀錄，雖最後決議為有條件通過專案製造，但與會的多數專家都認為高端疫苗需繼續進行第3期或第3劑追加試驗。國民黨立法院黨團總召費鴻泰表示，民進黨 政府不能一路開綠燈護航高端，若發生意外，害了廠商更害了國人，「若蔡英文總統心目中有國人，應該先做3期試驗，不是漠視國際遵循的原理、原則」。

費鴻泰說，審查委員先前已被換掉8人，都換成是執政黨信得過的委員，甚至有衛福部自己的人馬，而審查會議認為有條件通過的15名委員，多數是對變種病毒的保護力有所擔憂，「這是最起碼的質疑，在沒做過3期試驗前，如何談疫苗保護力？」

民眾黨立委張其祿表示，為了避免政治壓力造成以後沒人敢擔任審查委員，名單可以不公開，但專家意見的細節內容可以更詳盡，甚至以逐字稿呈現，以昭公信，減少民眾疑慮。

時代力量立委陳椒華說，會議紀錄並未揭露對於安定性試驗相關資訊，是否代表高端並未針對安定性進行試驗，不得而知；疫苗安定性將連帶影響疫苗的保存運送，往常食藥署針對該項審查及要求皆十分嚴格，呼籲食藥署應重視並說明。

民進黨團書記長羅致政則指出，公布紀錄後證明審查沒有所謂黑箱，非常透明，反對黨不要再用黑箱指責；且據他了解，每個委員都是記名表決，絕大多數都是共識通過，結論也把通過條件列得很清楚，審查過程完全沒問題，「所有國家緊急授權都是有條件通過，不會無條件通過，包括美國莫德納BNT等，一切以科學來討論，不要太多片面解讀」。