高端已封緘檢驗 食藥署：8月底應可開打

高端已提交部分疫苗進行封緘檢驗，食藥署稱應可於8月底開打。（本報資料照片）

台灣疫苗供貨吃緊，民眾關心第五輪是否會開打高端疫苗 或能否混打，有消息傳出，高端可於8月供貨100萬劑，並提供作為第五輪施打。衛福部食藥署長吳秀梅則表示，高端已提交部分疫苗進行封緘檢驗，檢驗流程需時30天。依照推算，高端疫苗恐趕不上第五、第六輪開放民眾接種，但應可於8月底開打。

根據指揮中心統計，截至1日傍晚5時願意接種高端疫苗者，共有90萬6311人，外界關心何時可以接種國產疫苗。

但指揮中心指揮官陳時中日前指出，高端在產量上較少，須等到穩定供貨才會提供民眾施打高端。不過，吳秀梅透露，目前高端已陸續提供疫苗到食藥署進行檢驗封緘，但不願透露有多少數量。

由於高端疫苗不像AZ或是莫德納 疫苗，有國際使用經驗，因此吳秀梅表示，針對高端疫苗的檢驗封緘不會像AZ或是莫德納疫苗一樣，簡化任何的檢驗，將以走完完整的檢驗封緘流程，預計須30天完成。

至於另一家國產疫苗聯亞 的審查進度，吳秀梅表示，聯亞雖然已經補件完成，但業務單位仍在進行相關資料審查，還未舉行審查會議；但是否還需補件，她則稱「不清楚細節」。然而據了解，聯亞疫苗預計這兩周有機會進行EUA審查。