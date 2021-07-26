可打麻將了 台疫情放緩 27日起鬆綁 邊境仍嚴管

27日起調降國內疫情警戒標準至第二級，但中央流行疫情指揮中心表示，將持續執行「邊境嚴管」措施；圖為桃園機場入境大廳。記者季相儒／攝影

台灣 26日新增10例本土確診，且死亡數連兩日維持「加零」。27日為疫情管制降級首日，管制措施部分鬆綁，指揮中心指揮官陳時中 表示，放寬室內聚會人數規定後，在維持社交距離 、戴好口罩等兩大前提下，可與非同住家人一起打麻將。至於父親節全家聚餐，建議盡量縮短頻率及時間，最好以電話或視訊代替。

不過，降級後，台灣仍維持嚴格邊境管制，陳時中表示，考量全球新冠疫情回升，Delta變異株持續傳播，仍暫緩未持居留證的外籍人士入境，且暫停來台轉機，未來視疫情發展，採滾動調整。

26日10例新增個案，7男、3女，年齡介於20多歲至70多歲，地區分布上，以台北市4例最多，新北市及桃園市各3例；其中8例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中。

另增1例境外移入案例（案15688）為本國籍50多歲男性，6月22日登船出海作業，7月20日抵台靠港，全員採檢，個案檢驗結果為陰性，但因同船人員多人確診，由衛生單位安排至集中檢疫所隔離，7月25日出現症狀，經衛生單位採檢後，於26日確診。

二級警戒放寬室內聚會人數，從5人提高至50人，室外則是100人，陳時中表示，雖然放寬集會人數限制，仍不鼓勵頻繁群聚，但如果能夠做到維持社交距離、戴好口罩等原則，不反對非同住家人一起打打麻將，但因執行上有其困難，有些縣市仍不同意放寬麻將限制，指揮中心則尊重地方決定。