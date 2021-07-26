彭博：台灣新冠患者死亡率偏高 源於掉以輕心

彭博資訊報導，今年台灣的新冠疫情急劇升高，數據顯示，台灣的死亡病例不尋常地高。路透

彭博資訊報導，台灣 去年由於成功抑制新冠肺炎疫情 ，而贏得全球的喝采；也正因為如此，今年台灣的新冠疫情急劇升高，才更加令人震驚。數據也顯示，台灣的死亡病例不尋常地高。

台灣迄今的死亡病例不到800人，然而單單在今年6月就有500人病故。台灣去年靠著嚴格的邊境管制，使本土病例極少；然而今年病毒突破邊防，導致疫情爆發，而國內許多未接種疫苗 的年長者因而病逝。

這也將台灣新冠肺炎患者的死亡率，推升到與去年疫情剛爆發時、義大利及英國相當的水準。從去年初以來，台灣的新冠肺炎死亡率高達5%，比香港的1.8%及新加坡的0.1%高出甚多。

台灣等這些地區一直未曾出現如西方國家一般的病例數與死亡數，而且在疫情爆發之前的醫療品質在全球的排名都相當高。

如今隨著台灣的疫情終告退潮，管制措施本周起慢慢解除，於是焦點轉為檢討「究竟哪裡做錯了」。醫療專家們表示，關鍵在於台灣未能做好事前部署。

台灣的高致死率，凸顯出政府並未掌握去年低病例數的時機，積極施打疫苗，提昇篩檢能力，並強化醫院的收治能力，因而付出重大代價。儘管台灣在疫苗採購上遭遇困難，但政府訂購疫苗的進度也比區內其他國家晚。

台灣在短期內出現相對高的死亡病例，也顯示亞洲各地採取「零確診」策略，全力防堵病例，不把疫情視為本土性疾病來對待所蘊涵的風險。目前香港、紐西蘭及澳洲試圖阻絕Delta病毒入侵的作法尤其危險。面對Delta病毒肆虐全球，台灣防疫當局現在已經表示，不再聚焦於完全封殺疫情，而著重於將病例數抑制到可以控管的水準。

台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台灣的高死亡率，是由於病毒打擊高齡者，90%的死亡病例都是60歲以上者；病例陡增，也使台灣醫院備感壓力，一些染疫者只能留在家裡，或安置在集中式隔離場所。

莊人祥指出，「當疫情爆發時，台灣跟許多其他國家一樣，未能迅速調整醫療容量，因而在台灣及全球造成高死亡率。無論你有多少病床，都永遠不夠。我們的確有應變計畫，但因應需要時間」。

國立陽明交通大學公衛研究所客座教授張鴻仁表示，台灣的健保體系是在緊繃的預算下運作，以維持負擔能力，所有醫院與診所每年都有健保支出上限，各醫療機構之間也競逐經費。這意味著當疫情突增，且「出其不意時」，醫療體系內能夠迅速轉換的超額容量非常少，「為何沒有多餘的醫療能量？都是因為錢。政府必須願意為多餘的容量付錢，如此我們才能有備用容量」。

當疫情快速變化時，患者死亡率最多只能當作疫情嚴重度的即時評估指標。由於從染疫到患者死亡或是痊癒之間，有一段時間落差，因此並不能以此來評估受染者的致死風險。而且患者死亡率在不同地區及不同時間點的差異也甚大。

台灣的疫苗施打率在亞洲雖仍是後段班，但現在已快速上升，這表示即使再度爆發疫情，死亡率也不太可能如此之高。目前台灣65歲以上者的疫苗接種率已超過60%，而至少接種過一劑疫苗者也已超過總人口的25%。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，「當事情沒有發生在你自己身上時，很難預先做好準備。我們希望台灣能從中學到教訓」。