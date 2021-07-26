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黑白集╱台死亡率續攀升 飆破禁忌數字5

黑白集
台灣27日起就要降級解封，但死亡率卻上升至5.05％，令民眾忐忑。圖為降級前夕，台北車站通勤人潮已逐漸增多。(記者曾原信／攝影)
台灣27日起就要降級解封，但死亡率卻上升至5.05％，令民眾忐忑。圖為降級前夕，台北車站通勤人潮已逐漸增多。(記者曾原信／攝影)

台灣27日起就要降級解封，大家都渴望逐步恢復正常生活。這時，人們沒注意、指揮中心也極力避免提起的是：台灣染疫死亡率已上升至5.05％。世界各國的新冠死亡率在下降，但台灣的死亡率卻升至5%的禁忌數字；這點，讓我們在降級解封的欣喜中，懷著忐忑與不安。

6月間台灣的染疫死亡率飆破4%，為全球的兩倍，已十分讓人震驚。7月中旬後，台灣每日確診數降低到兩位數以下，但死亡數卻罕聞「加零」，死亡率因此持續攀升。最近一周，全球的死亡率已從2.2％降為2.1％，對比之下，台灣升破5%的死亡率已來到全球的2.5倍。

5、6月間，台灣曾發生一天數百人確診、每日二、三十人死亡的情況。當時的情況，可解釋為本土疫情來得又快又猛，醫療系統的因應措手不及。但如今確診數已大大降低，醫療體系已經從忙亂中解脫，但我們的死亡數卻未成比例下降；這就不禁讓人懷疑：我們救治染疫患者的方式是否不夠有效，或者醫療藥物仍未到位？

台灣的健保制度號稱全球之冠，但我們的新冠死亡率卻在近200個國家中排名最後10名，完全不成比例。政府把所有時間花在疫苗分配、人員管制、紓困及扶植國產疫苗，卻不肯多花點心力來搶救病患，真以為人命並不關天嗎？

台灣 疫苗 紓困

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